jueves 20  de  agosto 2026
PREMIOS

Confirman presentación de La Oreja de Van Gogh en gala de Premios Juventud en España

La ceremonia se celebrará el próximo 3 de septiembre en el anfiteatro Starlite de Marbella, siendo la primera vez de la ceremonia en España

El grupo español La Oreja de Van Gogh actuó durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar el 21 de febrero de 2007 en Viña del Mar, Chile.

El grupo español "La Oreja de Van Gogh" actuó durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar el 21 de febrero de 2007 en Viña del Mar, Chile.

MARTIN BERNETTI / AFP

MIAMI.- La Oreja de Van Gogh y Silvestre Dangond se unieron a la lista de artistas invitados a participar en la primera gala en Europa de los Premios Juventud, los galardones anuales de música latina de la cadena estadounidense TelevisaUnivision, que anunció este jueves nuevos nombres en su cartel.

La ceremonia se celebrará el próximo 3 de septiembre en el anfiteatro Starlite de Marbella, en el sur de España.

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La Oreja de Van Gogh será, además, reconocida con el premio 'Agente de cambio' "por su continuo compromiso con las causas sociales", informó -en un comunicado- la organización, en el que destacó el tema 'Guitarras Solidarias' que compusieron en honor a las víctimas que dejó la DANA en España.

El grupo español, que también protagonizó otros temas con una fuerte carga social como 'Cadena 100 por ellas' o 'Ay Haití', está nominado a 'Grupo o dúo favorito del año' y 'Mejor euro-song'.

Silvestre Dangond aspira a ganar en las categorías 'Tropical hit', 'Mejor álbum tropical' y 'Tropical mix', pero antes animará el evento al ritmo de 'Cásate conmigo'.

Otras presentaciones

Entre los participantes que fueron anunciados este jueves también figuran Alleh, Elena Rose, Camila Fernández y Eladio Carrión.

Alleh interpretará por primera vez en televisión, junto a Elena Rose, su colaboración de afro-pop 'Tututu'. El cantautor venezolano está nominado a 'Mejor canción pop/rhythmic', mientras que la venezolana lo hace por 'Artista premios juventud femenina', 'La mezcla perfecta', 'Mejor canción pop/urbano', 'Mejor canción pop/rhythmic' y 'Mejor álbum pop'.

Además, Camila Fernández interpretará su tema 'Suéltame', antes de aspirar al galardón a 'Mejor canción mariachi música mexicana' y 'Mejor álbum música mexicana'.

Eladio Carrión, ganador de dos Premios Juventud, cantará sus temas 'Polaroid' y 'Body', y suma seis nominaciones este año: 'Mejor dance track', 'Mejor urban track', 'Mejor mezcla urbana', 'Mejor canción urbano rhythmic', 'Mejor canción urbano trap' y 'Mejor álbum urbano'.

La organización ya había confirmado la participación en la gala de los artistas Ángela Aguilar, Wisin, Camilo, Yandel, Natanael Cano, Manuel Carrasco, Aria Vega, además de los grupos DND (Do Not Disturb) y Santos Bravos.

Los Premios Juventud se transmitirán el 3 de septiembre por las cadenas Univision, UniMás y Galavisión; las plataformas ViX y YouTube; y, en México, por el Canal 5.

FUENTE: EFE

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