domingo 25  de  enero 2026
FAMOSOS

Amara la Negra dice presente en los Premios Soberano 2026

La artista será una de las presentadoras oficiales del preámbulo de los galardones más importantes del arte y el espectáculo dominicano

La cantante y actriz estadounidense Amara La Negra asiste a la 25.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.

La cantante y actriz estadounidense Amara La Negra asiste a la 25.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.

AFP/Giorgio Viera
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Amara La Negra será la conductora oficial de la alfombra roja de los Premios Soberano 2026. Así lo dieron a conocer los organizadores del evento a través de las redes sociales oficiales de la premiación.

La gala, organizada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), se celebrará el miércoles 18 de marzo y dará inicio con la alfombra roja a las 7:00 p.m., seguida de la ceremonia principal a partir de las 8:00 p.m.. El evento contará con transmisión para los Estados Unidos a través de Univisión y la plataforma ViX.

Lee además
Modelos presentan creaciones de Hermès para la colección de prêt-à-porter masculina otoño-invierno 2026/2027, en el marco de la Semana de la Moda Masculina de París, el 24 de enero de 2026.
MODA

Semana de la Moda Masculina de París expone piezas clásicas
Romeo Santos y Prince Royce celebran Disco de Oro en España.
MÚSICA

Romeo Santos y Prince Royce reciben Disco de Oro en España por "Dardos"

Presentadores de la gala

La artista será una de las presentadoras oficiales del preámbulo de los galardones más importantes del arte y el espectáculo dominicano, aportando su energía, carisma y conexión con el público internacional.

Recientemente, Acroarte anunció que el actor Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc serán los presentadores oficiales de la ceremonia principal de esta próxima edición de los Premios Soberano, que por tercer año consecutivo estarán producidos por el reconocido empresario artístico César Suárez Jr., con el copatrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana.

Embed

Actualmente, Amara La Negra se destaca como una de las figuras principales del programa televisivo Desiguales, transmitido por Univisión, y continúa expandiendo su carrera en el mercado anglosajón con proyectos como Worst Cooks in America y la séptima temporada de Love & Hip Hop: Miami.

Con su participación, los Premios Soberano 2026 prometen una alfombra roja vibrante, diversa y con proyección global, reafirmando el impacto de la diáspora dominicana en la industria del entretenimiento.

Temas
Te puede interesar

Orchestra Miami presenta "Cuba, Mi Amor"

Dónde ver algunas de las películas nominadas al Óscar 2026

Artista Franck de las Mercedes celebra 20 años de las "Peace Boxes"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
POLÍTICA

Encuentro con Trump impulsa a Machado

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 
VENEZUELA

CIA en Caracas: control y transición vigilada

Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura del dictador Nicolás Maduro en territorito venezolano. 
CUBA

La Habana vuelve a retórica de guerra mientras la crisis energética asfixia el país

Broadway, Nashville.
TURISMO

Cuando se trata de música, Nashville es el destino

Agentes federales observan mientras los manifestantes se reúnen cerca del lugar donde las autoridades estatales y locales dicen que un hombre fue baleado por agentes federales más temprano esa mañana en Minneapolis, Minnesota, el 24 de enero de 2026.
MIGRACIÓN

Trump acusa a funcionarios demócratas en Minnesota de "incitar la insurrección" tras fatal tiroteo

Te puede interesar

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 
VENEZUELA

CIA en Caracas: control y transición vigilada

Por Estefani Brito
Mapa de zonas en alerta por la tormenta invernal publicado por el Servicio Meteorológico de Estados Unidos.
MAL TIEMPO

Casi 700.000 clientes en EEUU sin electricidad por tormenta de nieve

Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura del dictador Nicolás Maduro en territorito venezolano. 
CUBA

La Habana vuelve a retórica de guerra mientras la crisis energética asfixia el país

Broadway, Nashville.
TURISMO

Cuando se trata de música, Nashville es el destino

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
POLÍTICA

Encuentro con Trump impulsa a Machado