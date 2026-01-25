Amara la Negra dice presente en los Premios Soberano 2026

La cantante y actriz estadounidense Amara La Negra asiste a la 25.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.

MIAMI.- Amara La Negra será la conductora oficial de la alfombra roja de los Premios Soberano 2026 . Así lo dieron a conocer los organizadores del evento a través de las redes sociales oficiales de la premiación.

La gala, organizada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), se celebrará el miércoles 18 de marzo y dará inicio con la alfombra roja a las 7:00 p.m., seguida de la ceremonia principal a partir de las 8:00 p.m.. El evento contará con transmisión para los Estados Unidos a través de Univisión y la plataforma ViX.

Presentadores de la gala

La artista será una de las presentadoras oficiales del preámbulo de los galardones más importantes del arte y el espectáculo dominicano, aportando su energía, carisma y conexión con el público internacional.

Recientemente, Acroarte anunció que el actor Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc serán los presentadores oficiales de la ceremonia principal de esta próxima edición de los Premios Soberano, que por tercer año consecutivo estarán producidos por el reconocido empresario artístico César Suárez Jr., con el copatrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana.

Actualmente, Amara La Negra se destaca como una de las figuras principales del programa televisivo Desiguales, transmitido por Univisión, y continúa expandiendo su carrera en el mercado anglosajón con proyectos como Worst Cooks in America y la séptima temporada de Love & Hip Hop: Miami.

Con su participación, los Premios Soberano 2026 prometen una alfombra roja vibrante, diversa y con proyección global, reafirmando el impacto de la diáspora dominicana en la industria del entretenimiento.