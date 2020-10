Amaury Gutiérrez estrenará música en vivo en Miami

“Es una canción romántica, se llama La mía. En Cuba se usa esa expresión coloquial eres el mío o eres la mía para decir te elegí a ti para mí. Y esa frase cubana me encanta”, contó Amaury Gutiérrez a DIARIO LAS AMÉRICAS sobre este tema que surgió en la cuarentena.

“Ha sido una cosa maravillosa. El púbico tiene muchas ganas de ir a ver a un artista en vivo. Y los artistas tenemos ganas de presentarnos; ese es nuestro trabajo, es nuestra vida. Han sido unos encuentros muy emotivos”, agregó sobre cómo ha sido reencontrarse con el público en recientes ocasiones.

Pero esta ocasión será especial: será la primera vez que tocará con su banda desde su última presentación juntos antes de la llegada de la pandemia.

“Voy a estar con mi banda por primera vez, porque en realidad he tocado algunas veces, pero he cantado muy poco; lo que he hecho ha sido acústico: yo con mi guitarra o con el pianista y el saxofonista. Ya ni recuerdo la última vez que toqué con la banda, creo que fue por febrero. Esto ha sido tremendo para todo el mundo”, comentó.

Aunque el autor de Nada es para siempre ha concebido algunas letras en los últimos meses, confesó que por estos tiempos no se ha sentido motivado para componer.

“Yo generalmente escribo mucho, pero en estos meses raros no he escrito tanto porque no ha habido esa euforia, esa alegría que me hace falta para escribir. Aunque esté escribiendo canciones tristes, hace falta una euforia, una inspiración, y eso ha faltado, porque hay que estar encerrado en casa. No puedo ir al gimnasio que me gusta tanto, no puedo hacer las cosas que uno hace habitualmente como agarrar un avión. No hay intercambio de energías, no hay contacto con el público. Y eso provoca un estado de ánimo que no es el óptimo para escribir canciones. De todas formas, he escrito, pero no con la frecuencia que muchos se pudieran imaginar”, expuso.

Y es que el músico ha optado por resguardarse al máximo del virus, incluso, ha rechazado propuestas de viaje pare evitar el contagio.

“Me han hecho propuestas de viaje, pero tengo mucho miedo. He llevado esto al pie de la letra. De México me han hecho oferta para dos shows, de República Dominicana también, pero lo de Rep. Dominicana va a ser mas adelante cuando se supone que bajen las cifras de contagio y voy a estar más tranquilo. He tenido que rechazar ofertas en Miami y afuera también porque me estoy cuidando mucho”, señaló.

Pero no ha prescindido de la compañía del instrumento que colecciona: la guitarra.

“La música para mí es mi modo de vida. Yo tengo un cuarto lleno de guitarras y, además, en el cuarto donde duermo tengo una guitarra frente a mí y otra a un costado de la cama. Estoy rodeado de guitarras (risas). Esa es mi vida”, dijo.

Observar a tantas guitarras le ha traído una reflexión sobre el consumismo compulsivo que es tan común hoy en día.

“Ha sido una época de mucha reflexión. He hablado con amigos músicos y artistas y piensan igual: ves esa cantidad de guitarras, de zapatos y de ropa, y uno dice: ‘¿y para qué quiero todo esto? Se puede vivir con tan poco, ¿para qué me compro tantas cosas?’”, se cuestionó.

“Lo que más me llama la atención, algo que me da curiosidad es que he descubierto que se puede vivir con muy poco. Se puede vivir con un par de zapatos, con un short y un t-shirt (risas), sin más nada, sin agarrar un avión, sin ir a la playa, sin ir al gimnasio. Se puede vivir con muy poco”, recalcó.

El oasis de la música en estos tiempos

Asimismo, aseguró que el arte y el entrenamiento sí son aspectos esenciales en cualquier sociedad. Y, a pesar de que no se le otorguen la importancia que merecen, han sido la música, el cine y otras manifestaciones del arte, lo que ha ayudado al mundo a enfrentar la crisis.

“Son aspectos importantísimos en una sociedad en cualquier circunstancia, aunque desgraciadamente no se le da esa prioridad al arte. Ahora mismo el entretenimiento ha estado mas presente que nunca. La gente no puede salir a un teatro, pero me imagino la cantidad de películas que se haya visto, de conciertos que se haya visto o de música que se ha escuchado, porque qué vas a hacer con tanto tiempo libre”, indicó.

Amaury Gutiérrez también comentó sobre cómo ha sido darle el frente a la situación siendo un artista independiente, sin contrato con disquera.

“No soy artista de una compañía disquera, pero sí de una compañía de composición que es Sony y de la Sociedad de Autores (ASCA), pero los números de derecho de autor bajaron dramáticamente, todos han bajado. Ha sido complicado; hay que tener la austeridad encendida”, expuso.

“No sé porque los números de Sony de derecho de autor bajaron. Los de ASCA es por una cuestión elemental: ASCA recauda las ganancias de autor en lugares donde se toca música: bares, estadios, cines, todo tipo de lugar donde se ejecuta música (registrada con derechos de autor) y todos esos lugares cerraron”, explicó.

Su postura política

El cantautor que siempre se ha manifestado contra la dictadura castrista, reiteró su apoyo al presidente Donald Trump.

“Lo apoyo porque soy cubano y los cubanos somos republicanos naturalmente, porque a mí todo lo que se me parezca a izquierda me da temblores. Creo que es una cosa muy lógica por una cuestión histórica y elemental que los cubanos se acerquen más a un discurso que sea más conservador, de derecha”, declaró.

Amaury Gutiérrez también se confesó admirador de la personalidad de Trump y de sus logros como empresario. “Soy defensor de él, lo admiro no solo por su gestión como gobernante, ya lo admiraba desde antes, porque a mi me gustan mucho los constructores, la gente que construye casas, carreteras, puentes. Eso es algo que me fascina. Desde niño siempre he admirado a quienes tienen empresas de construcción o son constructores”, reveló.

“Yo sé que el neoyorquino, el es bocón (risas), ellos son alardosos, pero a mí me encanta ese tipo de actitud. Hay veces que le sugeriría que se callara la boca y no hablara tanto, pero él es así, no hay quien lo controle. Y él es un empresario y los empresarios están acostumbrados a dar órdenes. Entiendo que el hombre tiene sus defectos, pero creo que sus virtudes son mayores y por eso lo apoyo”.

El restaurante Porto Alegre está ubicado en 1148 SW 27 Ave, en Miami. 786. 534. 2760.