Musiana anuncia el estreno de su sencillo "Morfa"

La artista venezolana Musiana abre una nueva etapa creativa con Morfa, un proyecto que combina estética alternativa, reflexión social y evolución artística

La cantautora Musiana en un fotograma de su sencillo Morfa.

La cantautora Musiana en un fotograma de su sencillo "Morfa".

Cortesía/Foto: Raymond O'Brien
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cantautora y artista venezolana Musiana inicia una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de Morfa, su primer sencillo de 2026. Este estreno marca oficialmente el comienzo de un ciclo creativo que profundiza en los conceptos de transformación, conciencia social y magia.

Una nueva etapa creativa para Musiana

Tras consolidar su propuesta en 2024 con Son del Mar y otros lanzamientos que representaron el cierre de un capítulo artístico, Musiana regresa con una visión renovada y un sonido que expande su identidad hacia territorios más simbólicos y “crudos” del ser.

Morfa nació como nacen las mariposas: de un proceso aislado y completamente transformador”, afirma Musiana.

"En esta etapa quiero transmitir lo que me intriga e importa más allá de mí".

Con una estética sonora alternativa y producción de Rick Moon, Morfa representa el primer paso de un proyecto conceptual que la artista desarrollará a lo largo del año, centrado en la evolución personal y la conexión colectiva.

La propuesta de Musiana se distingue por una narrativa que trasciende lo musical: cada lanzamiento busca sensibilizar y generar espacios de reflexión. Esta nueva fase reafirma su compromiso con un arte que invita a la mutación, tanto individual como social.

El sencillo estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 25 de febrero de 2026.

Alma de los bosques y las cuerdas

El video musical fue filmado y dirigido por Raymond O’Brien en el bosque estatal San Patricio, en Puerto Rico, territorio protegido por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“Quiero que desde el principio exista coherencia con la dirección de este proyecto”, dice Musiana, “es de las cosas que tengo más claras en este momento”.

La canción Morfa cuenta con letra y música de Musiana y producción musical de Rick Moon. Las guitarras estuvieron a cargo de Musiana, Rick Moon y Américo Baptista; Baptista también interpretó la mandolina y el cuatro venezolano. El bajo fue ejecutado por Andrés Ferret, mientras que la batería y percusión estuvieron a cargo de Armando López, y los teclados fueron interpretados por Rick Moon.

El video oficial fue dirigido y filmado por Raymond O’Brien, quien también realizó la edición y las imágenes fotográficas. La dirección de arte y el styling estuvieron a cargo de Musiana. El audiovisual fue grabado en el bosque estatal San Patricio, en Puerto Rico.

