lunes 16  de  febrero 2026
RESEÑA

Marcos Madrigal: el piano en dimensión universal

Madrigal encarna una síntesis infrecuente: disciplina técnica, pensamiento estructural y una sensibilidad que no renuncia al lirismo

Marcos Madrigal.

Marcos Madrigal.

Cortesía
Diario las Américas | YALIL GUERRA
Por YALIL GUERRA

La tradición pianística cubana ha sido, desde el siglo XIX, una de las columnas más sólidas de nuestra cultura musical. Desde los salones coloniales hasta las grandes salas de concierto del siglo XX, el piano se convirtió en instrumento de afirmación estética y de proyección internacional. Generación tras generación, surgieron intérpretes capaces de dialogar con el repertorio europeo sin perder nunca la temperatura de su identidad. En esa continuidad histórica —con una proyección que supera lo estrictamente interpretativo— se inscribe la figura de Marcos Madrigal.

Nacido en La Habana en 1984, formado desde la infancia bajo el rigor académico y perfeccionado luego en Europa, Madrigal encarna una síntesis infrecuente: disciplina técnica, pensamiento estructural y una sensibilidad que no renuncia al lirismo. Graduado con honores del Instituto Superior de Arte bajo la tutela de Teresita Junco, amplió su horizonte artístico en la Academia Internacional de Piano del Lago de Como y en el Conservatorio de Lugano, asimilando de primera mano la tradición centroeuropea que ha moldeado la gran escuela pianística occidental.

Lee además
El músico estadounidense Keith Jarrett aplaude a sus fans al final de un concierto de jazz Piano Solo en el Teatro La Fenice de Venecia el 19 de julio de 2006, como parte del evento Veneto Jazz 2006.
MÚSICA

Un piano que toca gracias a la IA improvisa piezas de jazz al estilo de Keith Jarrett
La cantante y actriz hispano-mexicana Belinda presenta una creación para el desfile de LOréal Paris Walk Your Worth como parte de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 de la Semana de la Moda de París en el teatro de la ópera Palais Garnier (Ópera Nacional de París), en París el 23 de septiembre de 2024.
CELEBRIDADES

Belinda lleva música y comida mexicana al equipo de la serie "Carlota"

Radicado en Italia, su carrera se despliega hoy en algunas de las salas más prestigiosas del mundo. Desde el Teatro Colón hasta el Auditorium Parco della Musica, su presencia confirma una proyección consolidada, sostenida por colaboraciones con directores y orquestas de reconocido prestigio. Sin embargo, reducir su perfil al de un pianista virtuoso sería simplificar una figura de mayor densidad.

Lo que distingue a Marcos Madrigal no es solo la solvencia de su técnica, sino la profundidad de su discurso interpretativo. En sus manos conviven la amplitud romántica de Sergei Rachmaninoff y la delicadeza introspectiva del repertorio más íntimo. Su lectura de las grandes formas revela arquitectura, pero también respiración; revela control, pero también riesgo expresivo. Esa combinación es la que transforma la ejecución en verdadero acto artístico.

Su compromiso con el repertorio latinoamericano es igualmente significativo. La grabación dedicada a Ernesto Lecuona rescata la dimensión más refinada del compositor, alejándolo de lecturas superficiales y reivindicándolo dentro de la tradición pianística de alto nivel. Del mismo modo, su participación en el álbum Yalil Guerra Piano Music – Marcos Madrigal demuestra una apertura genuina hacia la creación contemporánea, reafirmando que la tradición se preserva no por repetición, sino por renovación.

A esta dimensión interpretativa se suma una vocación cultural que amplía su figura. Como fundador y director artístico del Festival Internacional Habana Clásica, ha creado un espacio de intercambio donde convergen jóvenes talentos y figuras consagradas, promoviendo el diálogo entre generaciones y geografías. Su labor al frente del Fondo de Arte Joven fortalece esa visión integradora, en la que la música no es únicamente concierto, sino tejido, puente y posibilidad.

En un mundo marcado por tensiones y fragmentaciones, la trayectoria de Marcos Madrigal recuerda que el arte auténtico opera en otra frecuencia. El sonido no reconoce aduanas; la belleza no necesita pasaporte. Su piano, formado en el Caribe y madurado en Europa, es metáfora de un viaje que no diluye la identidad, sino que la expande.

Si el siglo XIX vio al piano como símbolo de civilidad y el XX como vehículo de proyección internacional, el XXI encuentra en figuras como Madrigal una síntesis de ambas dimensiones: intérprete de excelencia y constructor de espacios culturales. No es solo un ejecutante brillante de su generación; es parte activa de la continuidad de una tradición que sigue evolucionando.

Cuando Marcos Madrigal se sienta frente al teclado, no solo comienza un concierto: comienza un diálogo. Dialogan épocas, dialogan estilos, dialogan memorias. Cada nota parece sostener una historia anterior y, al mismo tiempo, anunciar una futura.

Y quizás allí radique su verdadera dimensión universal: en hacer del piano no un instrumento de exhibición, sino un territorio donde la identidad respira y el mundo se escucha a sí mismo.

Embed

Temas
Te puede interesar

Documental celebra la vida y obra del músico Eddie Palmieri

Orlando Viera-Blanco llama a la "redención política" tras la caída de Maduro

Pintor autor del proyecto visual #SOSnuestraamerica participa en exposición en París

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
crónica

Atrévete a soñar

George Washington, Abraham Lincoln, John F. Kennedy y Ronald Reagan.
EEUU

Presidents' Day, ¿Qué celebramos?

Imagen referencial del dictador cubano Fidel Castro. 
REPORTAJE

La dictadura castrista tiene fecha de caducidad

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-  video
SUCESOS

Tiroteo durante partido de hockey en EEUU deja dos muertos y varios heridos

Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen madurista.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez acelera desarticulación de andamiaje chavista: elimina misiones y entes creados por Maduro

Te puede interesar

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-  video
SUCESOS

Tiroteo durante partido de hockey en EEUU deja dos muertos y varios heridos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
crónica

Atrévete a soñar

Hispanic Prosperity Gala reunió en The Mar-a-Lago Club a una amplia representación de líderes internacionales.
LIDERAZGO HISPANO

Hispanic Prosperity Gala reunió en Mar-a-Lago a líderes políticos, empresarios y referentes globales

Acompañada por sus hermanos Camron y Annie, la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, pidió el regreso de su madre desaparecida
SUCESOS

Presentadora de "Today" envía nuevo mensaje a secuestradores de su madre

El artista Fredy Villamil en una exposición colectiva en el Salon Comparaisons, París.
artes visuales

Pintor autor del proyecto visual #SOSnuestraamerica participa en exposición en París