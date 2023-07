America Ferrera: "'Barbie' es una oportunidad de cambiar la historia"

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los primeros nombres que resaltan en el cartel de la nueva película “Barbie” es el de America Ferrera . Desde que se anunció la participación de la actriz de origen hondureño de “Ugly Betty” y “How to Train Your Dragon” (“Cómo entrenar a tu dragón”) los fanáticos se preguntaban cuál sería su personaje y si era admiradora de estas muñecas desde pequeña.

“La verdad es que no, nunca jugué con Barbies cuando era niña”, dijo Ferrera en una entrevista reciente por videollamada desde Los Ángeles. “Por muchas razones, no eran baratas, y también, no sé, como que no me sentía representada en ese mundo”.