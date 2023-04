Amigos For Kids promueve la Prevención del Abuso Infantil

El abuso y la negligencia infantil se pueden prevenir. Los padres y cuidadores que cuentan con sistemas de apoyo y que saben cómo buscar ayuda en momentos de dificultad son más resilientes, además están mejor preparados para ofrecer entornos seguros y experiencias enriquecedoras a sus hijos.

El éxito en la prevención del abuso infantil ocurre solo cuando aprovechamos el poder de la colaboración y durante el Mes CAP la organización Amigos For Kids tiene la misión, junto con sus socios y colaboradores, de mostrar cómo amigos y vecinos, padres y cuidadores, líderes empresariales y funcionarios electos, educadores y las organizaciones comunitarias, cumplen un rol importante en la creación de un futuro prometedor, seguro y exitoso para la infancia de nuestra comunidad.

“Estamos profundamente agradecidos por todos aquellos que brindan apoyo para difundir nuestro mensaje de prevención del abuso infantil. Nuestros generosos patrocinadores y colaboradores nos permiten seguir adelante en nuestros esfuerzos. Estamos especialmente agradecidos con FedEx, The Children's Trust del condado de Miami-Dade, Unity on the Bay, First American Bank, One on One Learning y los comisionados del condado de Miami-Dade Kevin Cabrera, Roberto Gonzalez y Micky Steinberg”, dijo Maggie Fresen- Zulueta, presidenta de la junta.

“El trabajo transformador de prevención y fortalecimiento familiar de Amigos For Kids solo es posible gracias al compromiso incansable de nuestra junta, personal, voluntarios, financiadores y colaboradores. Son líderes y seguidores compasivos cuya misión es hacer lo que sea necesario para crear una grandiosa infancia para todos los niños de nuestra comunidad”, agregó Karina Pavone, presidenta y directora ejecutiva.

Quienes deseen participar en la campaña o conocer las actividades cotidianas que pueden realizar para promover la concientización sobre este problema y detenerlo, pueden unirse a las siguientes actividades sencillas durante el mes de abril y el resto del año:

Siga a Amigos For Kids en las redes sociales y comparta publicaciones durante el mes de abril. Anime a sus amigos y familiares a hacer lo mismo. Etiquete a @Amigosforkids y use los hashtags #BuildingTogether, #PreventionInPartnership y #CAPMonth para expresar su compromiso de ayudar a los niños, a las familias y a todas las comunidades a prosperar.

Únase a Amigos For Kid para compartir una mañana de diversión familiar el sábado 29 de abril a las 10:00 a.m. en el Parque José Martí para el Día Del Amigo o Amigo’s Day, una feria que brinda recursos para las familias.

Compre los calcetines oficiales Amigos Socks y presuma sus calcetines con #RockYourSocks para ayudar a terminar el doloroso ciclo del abuso.

Haga una donación deducible de impuestos y ayude a apoyar nuestros programas de fortalecimiento familiar.

Para obtener más información visite amigosforkids.org y siga a @AmigosForKids en Instagram, Facebook y Twitter.

