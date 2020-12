Amigos For Kids realiza recaudación de juguetes por Navidad

“Estamos muy emocionados por comenzar la recaudación de juguetes de este año y hacer realidad los deseos de tantos niños”, expresó a través de un comunicado Karina Pavone, directora ejecutiva de Amigos For Kids.

“Amigos For Kids dio un paso al frente para ayudar a la comunidad durante la pandemia de COVID-19 al proporcionar elementos esenciales como alimentos y útiles escolares durante estos tiempos tan desafiantes. La temporada festiva fortalece nuestra determinación de asegurarnos de que los niños a quienes servimos puedan sentir la alegría, el amor y la felicidad de esa época especial del año”,

Con la ayuda de patrocinadores, donantes e innumerables voluntarios, Amigos For Kids puede aliviar la carga financiera que muchos padres enfrentan en este momento, dándoles la tranquilidad de que sus hijos recibirán obsequios que de otro modo no podrían recibir.

“En Vista y South Motors hemos apoyado desde hace mucho tiempo a Amigos For Kids. Este año, sabíamos que habría más necesidades que nunca y decidimos dar un paso adelante como patrocinadores principales de la colecta de juguetes”, declaró Jonathan Chariff, presidente y director ejecutivo de South Motors Group. “Creemos de todo corazón que todos los niños, sin importar la situación financiera de su familia, merecen la alegría de la temporada festiva y estamos orgullosos de poder contribuir con eso”, agregó.

“Hemos organizado la Colecta de Juguetes de Amigos durante casi tres décadas; pero durante estos tiempos sin precedentes, las familias a las que servimos necesitan nuestro apoyo más que nunca. Agradecemos a nuestros generosos patrocinadores, donantes y voluntarios, ya que su ayuda es más importante que nunca”, destacó Jorge A. Plasencia, cofundador y presidente emérito.

De acuerdo con las órdenes de mantener el distanciamiento social, Amigos For Kids ha cambiado la forma en que se distribuirán los juguetes y regalos este año. Los niños, acompañados de sus padres o cuidadores, tendrán la oportunidad de recoger sus juguetes en el Parque José Martí o en la Redlands Christian Migrant Association (RCMA) el 12 y el 13 de diciembre. El personal, los miembros de la junta directiva y voluntarios que trabajan para Amigos For Kids también entregarán juguetes a los niños en sus manos.

“La recaudación de juguetes de Amigos es realmente un evento fundamental en nuestra comunidad. Ayuda a crear conciencia sobre el abuso y la negligencia infantil y el apoyo concreto que Amigos for Kids ofrece para sustentar esta misión, y también esparce la alegría de la temporada festiva para muchos niños y familias que lo merecen”, dijo Nicole Valls, presidenta de la junta directiva de Amigos For Kids. “Estamos especialmente agradecidos hacia nuestros patrocinadores y voluntarios por su apoyo incansable para garantizar que la recaudación de juguetes de este año continúe brindando la alegría y la felicidad que tanto necesitan todos los niños", agregó.

Los juguetes recolectados por Amigos For Kids que no respondan a una solicitud “específica” de un niño, se distribuirán en colaboración con organizaciones locales, incluidos los Kiwanis de Little Havana, los niños de Citrus Health, Everglades Housing y varias Escuelas para Niños con Necesidades Especiales y comunidades desfavorecidas.