Ana de Armas confiesa por qué no se veía como chica Bond

"Las chicas Bond han sido retratadas durante años por un tipo específico de mujer", explicó la actriz en una entrevista con American Way. "Lo asocio con algún tipo de perfección y belleza más allá de lo normal, cosas con las que no coincido. Me sorprendí cuando el director me llamó y me dijo 'el personaje no está escrito, pero queremos que lo hagas tú'".

Ese de hecho fue uno de los motivos que la llevó a aceptar el papel. Puesto que su personaje no estaba escrito, tuvo la oportunidad de hacerlo a su manera, evitando clichés y estereotipos utilizados con anterioridad en la franquicia y dando un nuevo giro al concepto de chica Bond.

"Por lo general éstas mujeres, las chicas Bond, necesitan ser rescatadas. O mueren. O son malvadas. Necesitaba leer el guion", añade de Armas sobre sus dudas a la hora de aceptar el papel. "Costó un poco, pero al final me enviaron las escenas. Es importante, porque quiero aportar algo más a la historia con mi personaje".

Cuando un intérprete joven se une a una gran franquicia como lo es James Bond, no suele tener oportunidad de aportar muchas ideas a su personaje. Sin embargo, parece que los productores de No Time to Die confían en el criterio de la actriz, ya que decidieron construir su papel en torno a ella y no al contrario, dando cierta libertad creativa a su interpretación.

En Sin tiempo para morir, que se estrena el próximo 25 de noviembre, de Armas interpreta a Paloma, una agente de la CIA que se verá involucrada en la misión secreta de Bond. Y a juzgar por las palabras de la actriz, el personaje dista mucho de ser la típica chica en apuros. Ana de Armas promete dar mucha guerra.