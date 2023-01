Ana de Armas, la cubana que aspira a conquistar el Óscar

Primeros años

De Armas nació en La Habana, Cuba, y creció en Santa Cruz del Norte. Es la hija menor de Ramón de Armas, maestro y director de una escuela, y de su esposa Ana Caso, empleada del Ministerio de Educación de Cuba.

Sobre las carencias que pudo sufrir en su niñez habla poco. Aunque como muchos cubanos tuvo que enfrentar difíciles momentos durante el periodo especial de Cuba, cuando la actriz se refiere a su infancia la cataloga como una etapa feliz de su vida.

"Se iba la luz. Comíamos huevo frito, arroz y, alguna vez, pollito. Mi padre ha trabajado en todo lo que te puedas imaginar, desde teniente de alcalde de un pueblo, a director de un banco, pasando por profesor, director de escuela... y mi madre siempre se ha dedicado a los recursos humanos. Son gente muy preparada y muy culta, pero poco habladores. Lo que te quieren decir te lo demuestran con hechos", comentó a la revista Mujer Hoy.

A sus 12 años Ana descubrió su vocación por la actuación. Todo comenzó cuando vio la película Matilda. A los 14 se presentó en las pruebas de la Escuela Nacional de Arte de Cuba.

"Mi formación fue muy rigurosa. Después de unas pruebas donde audicionaron a unos 600 niños de toda Cuba, solamente nos quedamos 12, y era inevitable tomártelo con seriedad. La educación era gratis, pero si no aprobabas un semestre te echaban. Ensayábamos nosotros solos, así que desde los 14 años aprendes lo que significa ser actor: un respeto, un horario, un trabajo en equipo, hacer tu propia escenografía, porque todo lo teníamos que traer de nuestras casas o construirlo con maderas, clavos y martillos. Aprendí de Lorca y a hacer una silla. Aquella escuela me hizo ser lo que soy como persona y como profesional", recordó en la publicación.

Trayectoria

Con tan solo dos años de formación, Ana obtuvo el papel protagónico para la película de Manuel Gutiérrez Aragón, Una rosa de Francia (2005). El filme fue grabado entre Cuba y España.

Más tarde, a sus 18 años decide salir de Cuba rumbo a España, país de donde eran oriundos sus abuelos maternos. "Me compré un billete de avión y le dije a mi madre: ‘Cuando me quede sin dinero volveré'", dijo a la revista Hola.

Una vez en tierra española, De Armas formó parte de la popular serie juvenil El Internado (2007). Más tarde, protagonizó la serie juvenil Mentiras y gordas (2009), donde participó durante seis temporadas. La Habana, 1988) comenzó a deslumbrar con apenas 18 años edad, cuando asumió sus primeros papeles en series y películas para televisión. Eso le valió abrirse camino al punto de compartir pantalla con Keanu Reeves en Toc Toc, del año 2015.

En España también protagonizó algunas películas de terror de Antonio Trashorras como El callejón (2011) y Anabel (2015), y el drama Por un puñado de besos (2014).

Incursión en Hollywood

En 2014, Ana de Armas llegó a Los Ángeles para probar suerte en Hollywood. Su reto principal fue aprender el idioma. Sin embargo, durante su paso por un aeropuerto se encontró con un productor que la puso en contacto con el director Eli Roth, quien la reclutó para compartir pantalla con Keanu Reeves en Toc Toc (2015).

Un año después, la actriz cubana se afianzó al ser parte del reparto de Mano de Piedra, película que cuenta la vida del exboxeador panameño Roberto Durán. Ahí, De Armas estuvo junto a actores de la talla de Edgar Ramírez y Robert De Niro.

Ese mismo año también formó parte de War Dogs, junto a Jonah Hill y Miles Teller.

Desde entonces, la actriz cubana no ha parado, con actuaciones destacadas en Blade Runner 2049 (2017), Wasp Network (2019) y No Time to Die (2021).

Sin embargo, el punto más alto de su carrera es el presente, con Blonde a la cabeza de sus actuaciones. En la película dirigida por Andrew Dominic, la latina se vio en la dura tarea de plasmar los sentimientos de la extinta actriz, un ícono del cine estadounidense, parte fundamental de la cultura cinematográfica local, pero también una mujer que tras cámaras lidió con numerosos problemas.

Aunque la cinta ha sido rechazada por muchos, la crítica aplaude la interpretación de Ana.

Blonde es además parte de sus últimas actuaciones a la espera de verla en la gran pantalla próximamente en Ballerina, en fase de producción, y Ghosted, en posproducción.

Polémica

Ana de Armas también formó parte del elenco La Red Avispa (2019), un filme basado en hechos reales que expone cómo un piloto cubano roba un avión y huye del país, dejando a su hija y esposa, y una vez radicado en Miami se une a una red de espionaje junto a otros desertores.

Sin embargo, Ana Margarita Martínez, rol que encarna De Armas, presentó una demanda contra Netflix alegando que la producción la hizo ver como una persona superficial.

"En la querella que ha presentado Martínez, declaraba que era retratada en la cinta con un estilo de vida lleno de lujos, pagado con dinero proveniente del narcotráfico. En la realidad Martínez sostiene que era ella quien mantenía a su esposo y que él nunca le reveló su trabajo de espía", reseñó el portal Fotogramas.

Junto a Martínez, otro grupo de exiliados cubanos demandaron a la plataforma de streaming y alegaron que los espías eran presentados calumniados falsamente y vinculados como terroristas.