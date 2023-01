Ana de Armas y "Pinocho", entre los nominados a los Bafta

LONDRES.- La cinta antibelicista alemana All Quiet on the Western Front (Sin novedad en el frente) se convirtió hoy, 19 de enero, en la película en lengua extranjera más nominada de la historia del cine británico, con 14 candidaturas para los próximos premios Bafta. Mientras que por el lado latino, destacan Ana de Armas, Guillermo del Toro y Santiago Mitre.