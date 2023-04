Ana de Armas y Karol G promocionan su participación "SNL"

“Hola, yo soy Ana de Armas y presentaré SNL esta semana con la invitada musical Karol G”, dice la cubana al inicio de la promoción, a lo que Hernández responde:”Y va a ser tremenda noche. Me encanta tu música”, comenta a Karol G.

“Gracias, yo estoy feliz de estar aquí”, dice la colombiana emocionada, al tiempo que Bowen agrega: “Yo soy la playa”, una forma jocosa en la que el actor demuestra su poco conocimiento sobre el idioma.

En otra promoción, el grupo también celebra la participación de Ana de Armas en sus últimas películas como Blonde, No Time To Die, y la más reciente Ghosted, de Apple Tv+, la cual narra la historia de Cole (Chris Evans), un joven que se enamora de Sadie (Ana de Armas). Sin embargo, luego de pasar unos días a su lado, Sadie comienza a ghostear a Cole. No obstante, el joven viaja hasta Londres para sorprenderla, pero es secuestrado por un grupo criminal. Es entonces cuando Cole descubre que no conoce a la verdadera Sadie, quien realmente es una agente de la CIA.

Asimismo, este es otro nuevo logro para la intérprete medellinense, quien desde el lanzamiento de su álbum Mañana será bonito, ha marcado varios hitos como ubicarse en el No. 1 de la lista Billboard 200 con un disco completamente en español.

Saturday Night Live se transmitirá a las 11:30 p.m. (hora del este), y estará disponible después en la famosa plataforma de streaming de Peacock.

