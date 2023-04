Jamie Lee Curtis apoya reacción de Karol G sobre portada GQ

“Estoy tan feliz de que @karolg esté dando a conocer un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No somos IA y este genocidio en contra de lo que es naturalmente hermoso es alarmante y se necesita hablar de ello”, comentó la actriz de Everything Everywhere All at Once en una publicación en la que posteó la portada de la revista y el comunicado de la cantante.

Asimismo, comentó que ella, Justine Bateman y Andie MacDowell, han hablado en reiteradas ocasiones sobre la problemática.

“Me alienta mucho que una persona más joven se una al coro de desaprobación. El complejo industrial cosmecéutico quiere que te mires en el espejo y te odies y luego creas su mierda”, sentenció.

Recientemente, la cantante medellinense repudió que la portada que protagonizó para la famosa revista GQ haya sufrido retoques estéticos que la muestran como una persona totalmente diferente.

A través de un comunicado en redes sociales, la intérprete de Mañana será bonito aseguró que la imagen no la representa, y que se siente cómoda con quien es al natural.

"No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", inicia el escrito en Instagram que acompaña a una fotografía de ella sin maquillaje y otra de la portada.

Karol G agradeció a la publicación la oportunidad, pero también dejó claro que su inconformidad con los retoques no fue tomada en cuenta. "A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", señaló.

Por último, dijo que lo ocurrido es una falta de respeto a todas las mujeres que buscan amarse y sentirse cómodas con quiénes son.

"Más allá de sentir que es una falta de respeto a mí , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad".

