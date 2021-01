Ana Brenda Contreras lanza línea de cosméticos ecológica

"Llegó el momento de darle a la gente algo de quien soy, de mi herencia, del ritual que compartía con las mujeres de mi casa y de mi vida. De ahí nació la idea de crear esta marca eva+avo. Eva habla de nuestro origen y poder como mujeres. Y Avo (avocado), porque es un elemento esencial en nuestra línea. Quienes me conocen saben que ¡soy adicta al aguacate! Hace dos años comenzamos este camino lleno de aprendizaje y trabajo duro. Siempre me han preguntado qué me pongo en el pelo y cómo lo cuido. Llegó el momento de compartirles lo que sé, de atesorar lo que la naturaleza nos dio y nutrirlo con nuestros ingredientes", agregó Ana Brenda Contreras.

La idea surgió junto a la empresaria Sonia Guzmán, inspirada en recetas de cuidado del cabello, hechas con ingredientes naturales como cacao, aguacate, aceite de romero, hierbas y vitaminas, que ambas aprendieron de sus madres y abuelas. Guzmán ha estado al frente de la marca hispana Carson Life también por varios años enfocada en llevar salud y belleza a los hogares hispanos en Estados Unidos y Puerto Rico.

Para este proyecto, era también de vital importancia contar con un desarrollo completamente ecológico, por lo que los productos están libres de parabenos, sulfatos y aromas. Además, han sido fabricados con plástico reciclado en envases reutilizables.

Los productos que ofrece hasta el momento la línea de Ana Brenda Contreras son champú, acondicionador hidratante, crema hidratante sin enjuague, mascarilla nutritiva y aceite iluminador. Además de rellenos de champú y acondicionador para reutilizar los envases originales.

Los productos se pueden adquirir a través del portal www.evaavo.com, así como en tiendas Walmart en Estados Unidos y Puerto Rico a partir del día 1ro de febrero. La línea completa de eva+avo llegará pronto a México.