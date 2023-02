Ana Gabriel: "Pronto dejaré los escenarios"

"Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios, y no está muy lejos porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir, tengo el derecho a disfrutar de mi familia de otra manera... puede ser el año que viene", dijo la nominada a cuatro Latin Grammy, de acuerdo con un video difundido en las redes sociales de Despierta América.

Ana Gabriel también aprovechó su concierto para opinar acerca de las dictaduras que hay en países latinos como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

"...aquellas naciones que necesitan la libertad total. Y no soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación. Por eso, no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba, por eso no he podido ir a Nicaragua, por eso vengo a los Estados Unidos porque aquí es donde junto a muchas nacionalidades... ustedes me disculparán voy a pedir un minuto para poderme calmar, pero que quiero que entiendan que yo voy a defender siempre a Latinoamérica", expresó la intérprete de 67 años.

Polémica por retraso

Además de anunciar su retiro, la intérprete de éxitos como Simplemente amigos, Quién como tú y El cigarrillo vivió un momento incómodo con el público.

Según informó Univision, la artista salió al escenario casi dos horas después de lo programado por lo que recibió el rechazo y abucheos de algunos de los asistentes.

"Al parecer, la situación entre la artista y la audiencia se puso más álgida cuando ella habría querido abordar el tema de la marcha ciudadana en contra de la reforma electoral que se llevó a cabo en México este domingo 26", reseñó la cadena.

Ante la polémica suscitada en el espectáculo, Ana Gabriel se valió de su Twitter para hablar al respecto.

"A pesar de hoy, en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista. En 48 años de carrera jamás me había pasado esto y asumo mi responsabilidad", escribió en la red social este domingo, 26 de febrero.

"Pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones. Así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la artista les va a cumplir y les va a llenar el alma de amor, quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista. Pero sí me comprometo a que el show de mañana será completamente lleno de amor y música. Gracias por su comprensión, los espero mañana", finalizó Ana Gabriel.

El pasado 16 de febrero, Ana Gabriel inició Por amor a ustedes World Tour, una gira con la que ofrecerá una serie de conciertos en más de 20 ciudades de Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana.

La última presentación en América está programa para el 3 de junio en Miami.

Luego, viajará a Europa para presentarse en seis ciudades.