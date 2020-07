Ana Patricia Gámez agradece apoyo por la muerte de su padre

"Gracias por sus mensajes. Aún no asimilo que mi padre ya no está en este mundo y que se encuentra en uno mejor. He sufrido mucho su partida, y aunque siento que me duele el corazón, al recordarlo y saber que ya no tendré estos momentos tan lindos con él. Quiero pensarle siempre con una sonrisa como las que siempre me sacaba con sus bromas. De parte de mis hermanas, mi mamá y de mí, les agradecemos sus palabras y cariño en estos momentos", escribió Ana Patricia en su cuenta de Instagram.

En el video, que acompaña dicho mensaje, aparece el señor Juan Gámez compartiendo con su familia.

Un día después de su muerte, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 publicó una carta en la red social dirigida a su padre.

"Un abrazo eterno hasta el cielo mi viejo. Mi amado padre, tu partida me deja un gran vacío en mi corazón que intentare llenar al recordar todas las hermosas experiencias que tuve a tu lado. Gracias por la niñez que me regalaste y porque compartí contigo momentos maravillosos, también de grande. Eres mi gran guerrero que por cinco años lucho contra el cáncer y como un fuerte roble no te querías dejar vencer, pero Dios así lo decidió y sé que hoy estás a su lado. Moriste en paz y ya no sufres mas. Te amare y te extrañare por siempre. Gracias por enseñarme desde chiquita a creer en mí misma, eso mismo le enseñaré yo a mis hijos y siempre tendrán el recuerdo de su gran abuelo que los consentía y jugaba tanto con ellos cada vez que estabas de visita en Miami. Desde el cielo cuídanos siempre Papá, Te amo Don Juan", expresó Ana Patricia en Instagram, junto a otro video en el que se proyectan imágenes de Don Juan.

Tras la publicación en Instagram, personalidades y compañeros del medio hicieron llegar sus mensajes de condolencias.

"Los siento mucho Ana. Dios te de mucha fuerza para aguantar este dolor. Estoy segura que ahora desde el cielo te guiará con el mismo amor", escribió Alejandra Espinoza.

"Un abrazo fuerte!! Dios lo tiene en su gloria!!", dijo Jomari Goyso.