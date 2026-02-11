miércoles 11  de  febrero 2026
Muere el padre de David Bisbal, leyenda del boxeo español

El cantante homenajeaba a su progenitor recientemente en sus redes sociales con motivo de su cumpleaños y recordaba que fue el primer campeón de España de boxeo nacido en Almería

El cantautor español David Bisbal asiste a la 25a Entrega Anual de los Premios Latin Grammy en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.

El cantautor español David Bisbal asiste a la 25a Entrega Anual de los Premios Latin Grammy en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.

AFP/Giorgio Viera

ALMERÍA.- El boxeador José Bisbal Carrillo, conocido como el primer púgil almeriense en proclamarse campeón nacional y también por ser padre del cantante David Bisbal, ha fallecido este martes a los 84 años de edad.

"Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", manifestó el cantante en sus redes, donde publicó varias fotos en sepia de su padre cuando aún era joven en la que muestra sus facetas deportivas y artísticas.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha trasladado sus condolencias "en estos momentos tan tristes" a toda la familia del fallecido, un "gran campeón de boxeo" que "durante muchos años prestó sus servicios en el Ayuntamiento de Almería", reza un mensaje publicado en sus perfiles.

Embed

La primera edil ha mandado además un mensaje especial a su hijo David Bisbal, quien es "embajador de Almería en todo el mundo", según recordó en un apunte recogido por Europa Press.

El cantante homenajeaba a su progenitor recientemente en sus redes sociales con motivo de su cumpleaños y recordaba que fue "el primer campeón de España de boxeo nacido en Almería", toda vez que consiguió siete títulos "en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran".

"A veces me lo imagino corriendo por La Molineta, o subiendo el Tibidabo de Barcelona, cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones", agregó en sus perfiles.

El artista, del que recientemente se anunció su actuación este verano en su tierra natal en el marco del Cooltural Fest, ya señalaba cómo en los últimos años echaba de menos "poder tener una conversación" con su padre si bien valoraba el "poder de un abrazo".

El de Almería dedicaba a su padre una parte importante de su propio documental, estrenado en 2023, en el que recopilaba sus 20 años de carrera y la importancia de su familia. En la producción ya mostraba lo duro que era para sus hermanos y su madre el avance del Alzheimer que su padre padecía al tiempo que compartía momentos íntimos con él.

FUENTE: Europa Press

