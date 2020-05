Muere el hijo de la actriz española Ana Obregón

El joven murió acompañado bajo la presencia de sus padres: Ana Obregón y el aristócrata Alessandro Lequio.

Allegados a la familia aseveraron que, a pesar de la delicada situación que estaba afrontado Lequio, no esperaban la pronta partida.

Desde el momento que fue diagnosticado con la enfermedad, la actriz Ana Obregón estuvo en todo momento a su lado apoyándolo con gran esperanza y optimismo.

En unas declaraciones que ofreció al periodista Boris Izaguirre en el canal español TVE, Ana Obregón comentó que al momento que supo la noticia, ella y su hijo mantuvieron una postura estoica.

En las redes sociales de Ana Obregón, se puede constatar su esperanza.

"Os dejo una fotito de la noche de Reyes hace unos añitos. Queridos Reyes Magos: no os pido nada porque todo lo que he deseado en mi vida ya me lo trajisteis hace 27 años. Gracias. Espero que sus Majestades os traigan también todo lo que deseáis !!! #feliznochedereyes", escribió Obregón en su cuenta de Instagram a propósito del Día de Reyes, celebración muy importante para los españoles.

Tras el fallecimiento de Álex, Ana Obregón publicó una imagen en la que ambos salen juntos. "Se apagó mi vida", expresó la animadora.

Por su parte, Alessandro Lequio escribió un emotivo mensaje para su hijo. "Te sacaré del peligro, pero mientras tanto recuerda que eres y siempre serás mi luz y mi centro. Es el mayor honor ser tu padre. Dios te bendiga Álex", escribió Lequio en su cuenta de Twitter.