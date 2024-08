Andrea Bocelli y Karol G unen sus voces en versión de "Vivo por ella"

MÚSICA C4 Trío: "Queremos que Venezuela no sigua sufriendo"

En Instagram, los artistas compartieron un breve fragmento del videoclip de la canción, en el que Andrea yace en una sala con muebles cubiertos con una tela blanca, tocando apasionadamente en su piano; mientras Karol se encuentra en un espacio en construcción con un vestido de lentejuelas en tonos rosa.

Bocelli aseguró que ha sido un placer poder darle vida nuevamente a esta canción con una de las cantantes latinas más prominentes de los últimos años.

"Esta canción ocupa un lugar muy especial en mi corazón, y es un gran honor reimaginarla con una de las nuevas artistas más talentosas y emocionantes del mundo, Karol G. Su hermosa voz ayuda a crear una celebración atemporal del amor y la música que encontrará nuevos fans y resonará a través de las generaciones", comentó en un comunicado compartido por Universal Music.

El álbum contará con 32 colaboraciones, entre las que destacan artistas como Jennifer López, Ariana Grande, Christina Aguilera, Ed Sheeran, Céline Dion y Dua Lipa.

Agradecimiento de Karol G

Por su parte, Carolina Giraldo Navarro aseveró que fue un honor compartir con Bocelli, a quien descubrió en su adolescencia.

"Descubrí a Andrea cuando era adolescente. Estaba superconectada con su música, el poder de su voz y su forma única de crear música. Esta canción es un gran honor para mí, es una canción que siempre me ha gustado, y cuando me invitaron a cantar Vivo por ella me sentí como en casa. Es una canción que realmente siento dentro de mí, siento que va a ser un punto especial en mi carrera”.

En Instagram, Karol G también destacó la importancia de poder ser parte de esta etapa en la trayectoria de Bocelli, y dedicó el momento a su madre.

"No puedo sentirme más agradecida por esta invitación y por tener la oportunidad de hacer cosas gigantes que jamás imaginé. ¡Gracias maestro por tus halagos a mi talento y a mi trabajo, QUÉ HONOR ser parte de este momento! Acabo de ver a mi mamá llorar sin consuelo cuando le di esta sorpresa y escuchó la canción. Te la dedico entera, enterita. No hay sensación más linda en esta vida que ver a los papás orgullosos de uno".