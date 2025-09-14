domingo 14  de  septiembre 2025
Elton John sorprende a fanáticos con foto en un hospital

La publicación en Instagram generó preocupación inmediata entre sus fans, quienes expresaron su inquietud en redes sociales

El cantante británico Elton John se presenta en el Pyramid Stage del festival de Glastonbury en el pueblo de Pilton en Somerset, suroeste de Inglaterra, el 25 de junio de 2023.

El cantante británico Elton John se presenta en el Pyramid Stage del festival de Glastonbury en el pueblo de Pilton en Somerset, suroeste de Inglaterra, el 25 de junio de 2023.

AFP/Oli Bufanda
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Elton John volvió a sorprender a sus seguidores este viernes al compartir una imagen impactante en su cuenta de Instagram, en la que aparece acostado en una cama de hospital, con un yeso brillante y un collarín, rodeado de flores.

La publicación generó preocupación inmediata entre sus fans, quienes expresaron su inquietud en redes sociales, temiendo que el cantante británico hubiera sufrido un accidente serio. La reacción del público fue masiva, con comentarios y mensajes de apoyo en cuestión de minutos.

Sin embargo, la sorpresa dio paso a la risa cuando se aclaró que la imagen formaba parte de una estrategia promocional para la película Spinal Tap II: The End Continues. Con su característico sentido del humor, Elton John bromeó en la publicación: “Me excedí en el rock… terminé enyesado. Detrás del escenario con Spinal Tap. El nuevo filme y álbum ya están disponibles, con mi colaboración en Listen To The Flower People y stonehenge”.

Maniobra publicitaria

La fotografía, que inicialmente parecía mostrar un accidente real, se reveló como una maniobra publicitaria que combina la nostalgia de la icónica película de los años 80 con la personalidad juguetona del artista.

La participación de Elton John no se limita a la imagen; también contribuye a la banda sonora del filme, interpretando canciones que han generado gran expectativa entre sus seguidores y los fanáticos de la película original.

Esta campaña demuestra una vez más la habilidad del artista para sorprender, entretener y conectar con su público más allá de la música. La estrategia publicitaria ha logrado captar la atención de medios, plataformas digitales y redes sociales, consolidando la imagen de Elton John como un artista que combina talento, humor y creatividad.

Entre bromas y nostalgia, el cantante británico logra mantener a su audiencia pendiente de cada proyecto, recordando por qué sigue siendo uno de los músicos más influyentes y queridos del mundo.

