Andrés García niega vínculos con el narcotráfico

El protagonista de Mujeres engañadas aseveró que sí conoce a gran parte de lo narcotraficantes, pero que en ningún momento se ha lucrado económicamente del comercio de drogas ilegales.

"Ahora, sí conozco a casi todos los narcos y algunos son unos caballeros, la mayoría, no como ella... ¿por qué?, porque soy una figura pública y se me acerca mucha gente todos los días para conversar conmigo, para conocerme, y es mi trabajo ser amable y contestarle al público sea quien sea.. entonces, ahí le va un mensaje para esta pobre pendeja, a la cual les aconsejo ni vean el programa (libro) porque todo es mentira, es una especuladora, es una trepadora, quiere -diciendo mentiras- lograr publicidad para no morirse de hambre, porque es lo que es, una muerta de hambre", expresó el actor de 80 años de edad, al enfatizar que procederá legalmente contra Anabel Hernández.

"Una vez más se lo voy a repetir: dice usted en su libro que yo he sido socio y que he ganado dinero con los capos, como digo, los conozco a casi todos, y algunos son mucho más decentes y amables que ella, pero de ahí a que yo haya ganado dinero con ellos, que lo compruebe, lo va a tener que comprobar ante un juez porque la voy a demandar... que me compruebe un peso que yo haya recibido de los amigos que se dedican a ese negocio", agregó Andrés García.

Por otra parte, la periodista Anabel Hernández declaró en una entrevista para La Octava que aún no ha recibido alguna demanda.

"Hasta la fecha, con todas las decenas de miles de libros que se han vendido, y que imagino ha llegado a las manos de tantas personas, evidentemente... hasta este momento -mientras tú y yo estamos hablando- no hay ninguna notificación de ningún tipo de demanda o querella, ningún tipo de cuestiones legales respecto al libro de Emma y las otras señoras del narco por algunos de los personajes o los nombres involucrados en el libro", dijo la periodista especializada en temas de narcotráfico en dicha entrevista publicada a primera horas de este miércoles en el canal de YouTube de La Octava.

En Emma y las otras señoras del narco Anabel Hernández recorre el velo y muestra las pulsiones más profundas que hacen a los narcos buscar poder y dinero a toda costa. La autora El traidor (2019), multigalardonada y reconocida internacionalmente como experta en temas de narcotráfico, una vez más gira la mesa del tablero y ofrece al lector un análisis casi antropológico de los capos de la droga y su entorno más cercano desde una nueva óptica: el mundo de sus mujeres.