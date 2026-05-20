miércoles 20  de  mayo 2026
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 22 al 28 de mayo

El cantante Roberto Carlos.

El cantante Roberto Carlos.

Cortesía/Loud And Live
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÚSICA

Kaseya Center

La presentación de Roberto Carlos en Miami, originalmente para el domingo 1 de marzo de 2026, ha sido reprogramada para el jueves 28 de mayo a las 8 pm. Más información en: www.kaseyacenter.com.

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Escena

Miami Improv Comedy Club

Miami es un Chiste vuelve con 28 shows y 55 de los humoristas más reconocidos de América Latina y España. El festival se presenta en Miami del 21 al 31 de mayo. Más información: miamiesunchiste.com.

La 4ª Pared Cultural Arts Center

MarGi Happenings estrena Muestra de Teatro Breve, una producción que explora las dinámicas de pareja y la fragilidad humana. Del 22 al 31 de mayo. Más información: margihappenings.org.

Artes visuales

Institute of Contemporary Art, Miami

From the Heart to the Hands: Dolce&Gabbana se pasea por las creaciones más elogiadas de la marca, la transformación de las ideas de Domenico Dolce y Stefano Gabbana desde el corazón hasta su realización a mano. Disponible hasta el 14 de junio. Más información en: miami.dolcegabbanaexhibition.com.

Letras

Books & Books Coral Gables

Books & Books Literary Foundation invita a The Reading Party, un encuentro en el que aficionados se reúnen para leer y compartir ideas. El 27 de mayo a las 8pm en Books & Books, 265 Aragon Avenue, Coral Gables, FL 33134. Más información en www.eventbrite.com.

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