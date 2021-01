Ángela María Romero, la reina de las ventas de maquillaje

“Actualmente distribuyo y comercializo con más de 50 marcas entre las que destacan L'Oréal, Maybelline, COVERGIRL, Revlon, por nombrar algunas, pero en la necesidad de expandirme sumé a nuestro catálogo marca alternativas y menos conservadoras que en Asia y Oceanía causan sensación”, dijo Romero, quien, a través de sus empresas, Cosméticos al por mayor y de Whole Sale Makeup, ha logrado apoderarse del mercado hispano y angloparlante alrededor de todo el mundo.

“Realmente el internet ha sido mi mayor aliado a la hora de posicionarnos. Somos una empresa familiar que ha logrado ser líder en la venta de productos al por mayor y de liquidación. Por eso ahora estamos tratando de sumar marcas, incorporar nuevos productos del cabello y brindar el mejor asesoramiento personalizado para quienes buscan iniciar su propio negocio comprando y distribuyendo productos de belleza”.

Inspirando a través del ejemplo

Siendo la sexta de siete hermanos, Ángela María Romero reconoce que viene del seno de una familia humilde en el que ejemplo de su madre fue vital forjando en ella la perseverancia y el trabajo incansable.

“Mi madre, que en paz descanse, era un roble. No tuvo educación formal y no trabajaba. Recuerdo que mi padre se fue de la casa cuando yo tenía 8 años, y a pesar de eso, ella nunca dejó de ser una guerrera. Nunca nos faltó nada, y eso me forjó como profesional, mujer emprendedora y líder”, dijo Romero, quien reconoce que no se derrumba con nada, sin importar la adversidad que se presente.

“Me he mantenido en pie a pesar de todos los obstáculos: pandemia, problemas de envíos, proveedores. Siempre le digo a mi equipo que nosotros seguimos de pie, y ese es su ejemplo, y el pasado año, a pesar de la crisis, crecimos más de un 100 por ciento. Por eso les digo a las mujeres que nunca dejen de soñar, de creer, de luchar y buscar la independencia financiera tan necesaria para consolidar el amor propio y un camino exitoso de vida”, finalizó.

Si desea saber más acerca de Cosméticos al por mayor y de Whole Sale Makeup, visite www.cosmeticosalpormayor.com y www.wholesalemakeup.com, o su cuenta en Instagram @cosmeticosalpormayor y @wholesalemakeupmiami.