Antonio Banderas asegura que no tiene intención de retirarse

La estrella de cine, que celebra este 10 de agosto sus 65 años, afirma que empezó recientemente a tomar clases de música y que se compró un piano

El actor, director y productor español Antonio Banderas posa en la alfombra roja a su llegada a la 39.ª ceremonia de los Premios Goya en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, sur de España, el 8 de febrero de 2025.&nbsp;

AFP/Jorge Guerrero 

AFP/Jorge Guerrero

MADRID.- El actor español Antonio Banderas declaró en una entrevista publicada el domingo, día de su 65 cumpleaños, que no tiene intención alguna de jubilarse.

"A mis 20 años yo pensaba que los de 65 años iban con bastón", afirmó Banderas, conocido por sus papeles en La máscara del Zorro, Desperado y Philadelphia.

"Antes, con 65 años uno se jubilaba. Ahora no, es más tarde", agregó en una entrevista en el diario El País.

"A lo mejor estoy haciendo cosas que no debería hacer", dijo el actor, que sufrió un infarto en 2017. "Pero los médicos no me dicen nada. Que estoy bien, que haga lo que quiera".

"Trabajo en lo que me gusta"

La estrella afirma que empezó recientemente a tomar clases de música y que se compró un piano. "Creo que sería de esos que si se paran se mueren. Y trabajo en lo que me gusta, ha sido la suerte de mi vida".

Antonio Banderas, que comenzó a actuar a principios de los años 1980, sigue dirigiendo el teatro que abrió en 2019 en su ciudad natal, Málaga, en el sur de España.

Pasó parte del verano en Boston rodando la película biográfica sobre el legendario chef estadounidense Anthony Bourdain, titulada Tony, antes de trasladarse a las islas Canarias para trabajar en un thriller, Above and Below.

