Nacho y el influencer CISCOH estrenan el remix "Esa chamita"

MIAMI.- Nacho y el influencer venezolano CISCOH unieron sus talentos en el remix del tema Esa chamita, el cual fue lanzado en julio por el creador de contenido, rompiendo récords en los días días posteriores del estreno.

La canción cuenta con más de medio millón de escuchas en tan solo dos semanas, y más de un millón de vistas en YouTube.

La composición tiene un poderoso mensaje de amor propio que envía a todas las mujeres.

"Este tema rompe los estereotipos del cuerpo perfecto, y demuestra que todas las mujeres deben amarse tal y como son", es uno de los numerosos mensajes que CISCOH recibe en sus redes.

Remix

Con el apoyo de Nacho Mendoza, los seguidores de CISCOH aspiran que el tema repunte con más fuerza y se convierta en un hit.

Ahora, con la inconfundible voz y el estilo único de Nacho, y el ritmo contagioso de CISCOH, el sencillo promete convertirse en un himno bailable, que defiende a las mujeres con curvas y llenas de autenticidad, usando una letra que rechaza los "cuerpos que son espejismos" para rendirse ante una mujer que está "rellenita de amor".

El remix de Esa chamita está disponible en todas las plataformas musicales.