Kourtney Kardashian responde a quienes insinúan que puso en peligro a su bebé

Kourtney Kardashian y Travis Barker asisten a la 94ª entrega anual de los Premios de la Academia el 27 de marzo de 2022 en Hollywood, California.

MIAMI.- Kourtney Kardashian se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones junto a su familia. Sin embargo, la empresaria y socialité enfrentó críticas al compartir una fotografía de su hijo Rocky, de 21 meses, sobre ella en un bote en movimiento y sin chaleco salvavidas.

"Food for the soul", escribió la mayor de las hermanas Kardashian en un carrusel de Instagram donde expone algunas imágenes de su viaje.

Sin embargo, internautas reaccionaron con rechazo a la foto de Kourtney con su bebé sin un salvavidas que los protegiera a ambos en caso de presentarse algún inconveniente durante el trayecto en bote.

"Gran foto excepto por el hecho de que el niño no lleva chaleco salvavidas"; "Puedes tomar ese tipo de decisiones por ti mismo. Pero no tomes una decisión así por tu hijo. ¡POR FAVOR!"; "Rocky debería llevar un chaleco salvavidas. ¡Qué negligencia tan peligrosa!"; "Los niños en los barcos siempre deberían llevar chalecos salvavidas adecuados, y parece que está sentado en el asiento junto a ellos", son algunos de los comentarios que se pueden leer tanto en Instagram como en Reddit.

Respuesta de Kourtney

Tras las reacciones de sus seguidores, y algunos críticos de internet, Kourtney respondió agradeciendo los mensajes, y enfatizó que no había pensado en los peligros a los que ambos, y principalmente su bebé con Travis Barker, estaban expuestos.

A través de las historias, la esposa del rockero compartió una imagen de la página web de un chaleco salvavidas y escribió:

"Actualización: ¡Compré un chaleco salvavidas que le queda bien! Sinceramente, no pensé en algunos de los peligros. Gracias por informarme y espero que esto ayude a que otras mamás tomen conciencia de los peligros de ciertos tipos de navegación sin chaleco salvavidas".

Según reportó People, la fundadora de Lemme, de 46 años, se encuentra en Idaho, donde la legislación exige que niños y jóvenes menores de 14 años deben llevar un chaleco salvavidas mientras están en el agua.

Kardashian Barker y Travis dieron la bienvenida al mundo a Rocky en noviembre de 2023.