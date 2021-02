Angelina Jolie muestra mansión en la vive tras su divorcio

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por British Vogue (@britishvogue)

Para la nueva edición de la revista, Jolie invitó al equipo de British Vogue a pasar dos días en su casa, en la que vive junto a sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Vivienne y Knox.

En el encuentro, la actriz de 44 años de edad aseguró que tras su separación con Pitt -en 2016- ha vivido unos años muy duro.

“Los últimos años han sido bastante duros. Me he estado concentrando en sanar a nuestra familia. Está regresando lentamente, como el hielo derritiéndose y la sangre regresando a mi cuerpo. He pasado por algunas cosas. Estoy tratando de tener esperanza”, declaró la intérprete de Maleficent.

La artistas, también se sinceró con el editor en jefe y habló acerca de cómo es su vida al criar a seis hijos.

Además de los aspectos personales, en el encuentro Angelina narró parte de su labor altruista.

"A través de su trabajo como humanitaria y de criar una familia propia, Angelina Jolie siempre se ha inspirado en las generaciones más jóvenes", escribió la revista.

"Tal vez sea el joven punk que hay en mí, pero me gusta el espíritu de la juventud. Creo que pueden ver el bien y el mal con más claridad. Veo a muchas personas mayores que ponen excusas para ciertos comportamientos, y tienden a ser las personas más jóvenes las que se apresuran a decir: 'Pero esto es simplemente incorrecto, y nos oponemos'", declaró Jolie para British Vogue.

La nueva edición de British Vogue estará disponible a partir del cinco de febrero en versión digital.