Angelina Jolie reacciona a confesión de Brad Pitt sobre recaída en el alcohol

La actriz estadounidense Angelina Jolie llega al muelle Excelsior durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 29 de agosto de 2024.

MIAMI.- La reciente confesión del actor estadounidense Brad Pitt ha reabierto uno de los capítulos más complejos de su agitado historial personal y familiar con Angelina Jolie. El ganador del Óscar reconoció públicamente que volvió a consumir alcohol tras haber mantenido siete años de sobriedad, aunque aclaró que en esta etapa lo hace de una manera mucho más contenida.

La revelación generó un fuerte impacto mediático, pero pareció no tomar por sorpresa al círculo cercano de su exesposa.

La reacción del entorno de la actriz fue dada a conocer a través de la columna de espectáculos Naughty But Nice, dirigida por el periodista estadounidense Rob Shuter, donde personas allegadas a la actriz ofrecieron detalles sobre cómo Jolie recibió las declaraciones del padre de sus seis hijos.

Respuesta

De acuerdo con los testimonios difundidos por el entorno íntimo de la artista, la revelación sobre el consumo de alcohol solo vino a reafirmar las reservas que la actriz mantuvo durante años respecto a los esfuerzos de rehabilitación del actor.

“Angelina no está sorprendida. Intentó advertir a la gente. Sabía que esto siempre era una posibilidad”, sostuvo la fuente cercana al círculo familiar de Jolie.

Asimismo, la persona allegada enfatizó que para la protagonista de Maléfica, la etapa de abstinencia que Pitt mantuvo desde su separación en 2016 no resolvió los conflictos de fondo que precipitaron la ruptura de la pareja.

“Ella no cree que Brad haya cambiado fundamentalmente. Cree que Brad es quien es, y que ni la sobriedad ni la reinvención cambian eso”, concluyó la fuente citada por el espacio informativo.

Con estas declaraciones, el círculo de Jolie reafirma su escepticismo frente al proceso personal del actor, en medio de un contexto familiar marcado por la progresiva distancia legal y afectiva de sus hijos con la figura paterna.