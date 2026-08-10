lunes 10  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

Brad Pitt confirma que volvió a beber de forma moderada tras siete años sobrio

Previamente, el actor había reveló que se unió a un programa de 12 pasos tras su separación de su exesposa, la actriz Angelina Jolie

El actor estadounidense Brad Pitt.

El actor estadounidense Brad Pitt.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Brad Pitt ya no está sobrio. En una entrevista con la revista Esquire, el actor de 62 años, quien previamente reveló que se unió a un programa de 12 pasos tras su separación de su exesposa Angelina Jolie, compartió que decidió abandonar su sobriedad después de siete años.

Después de que Pitt le ofreciera vino a Ryan D’Agostino de Esquire, el entrevistador le preguntó si la bebida era solo para invitados, lo que llevó a la estrella de la Fórmula 1 a revelar que ahora bebe con moderación.

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“No, estuve sobrio durante siete años. Y luego recaí”, dijo Pitt entre risas.

Ahora, el actor afirma que bebe alcohol "con más moderación".

Cuando le preguntaron si esto significaba que podía disfrutar de una copa de vino, el actor de Ocean's Eleven añadió: "Sí. Bueno... puedo tomarme unas cuantas. Pero no puedo tomar mucho. Tengo que ser profesional".

Camino a la sobriedad

El actor dejó de beber en 2016 tras separarse de su exesposa Angelina Jolie, de 51 años, con quien tiene seis hijos. Ella solicitó el divorcio de Pitt días después de que tuvieran una discusión durante un vuelo de Francia a Los Ángeles en el avión privado de la pareja.

A lo largo de los años, Pitt ha hablado abiertamente sobre su proceso de sobriedad, relatándolo en varias entrevistas.

En 2017, Pitt le dijo a GQ que no recordaba "un solo día" después de dejar la universidad en el que "no hubiera estado bebiendo o fumando un porro, o algo así".

En 2019, Pitt habló sobre su sobriedad y, específicamente, sobre el año y medio que pasó en un programa de 12 pasos después de que Jolie solicitara el divorcio en una conversación con The New York Times.

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