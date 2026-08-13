jueves 13  de  agosto 2026
CINE

Matthew McConaughey regresa a la pantalla grande con "The Rivals of Amziah King"

La película sigue a un carismático productor local de miel que se alterna entre cuidar de sus colmenas y tocar el banjo en una banda de música folk

El actor estadounidense Matthew McConaughey asistió al estreno mundial de The Rivals of Amziah King durante el Festival y Conferencia SXSW 2025 en el Teatro Paramount de Austin, Texas, el 10 de marzo de 2025. &nbsp;

El actor estadounidense Matthew McConaughey asistió al estreno mundial de "The Rivals of Amziah King" durante el Festival y Conferencia SXSW 2025 en el Teatro Paramount de Austin, Texas, el 10 de marzo de 2025.

 

AFP/ SUZANNE CORDEIRO

LOS ÁNGELES.- A Matthew McConaughey no le faltan razones para explicar por qué eligió The Rivals of Amziah King, un thriller con sabor a miel ambientado en el suroeste de Estados Unidos, para regresar a la pantalla grande tras más de cinco años de pausa.

"La alegría, el alma, el humor, la música, la poesía, la originalidad de su momento lugar y espacio", dijo sin titubeos el actor estadounidense a la AFP en entrevista en la que habló sobre la cinta indie que estrena este viernes en Estados Unidos.

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Dirigida y escrita por Andrew Patterson y distribuida por Black Bear, The Rivals of Amziah King sigue al personaje que le da el título, un carismático productor local de miel (interpretado por McConaughey) que se alterna entre cuidar de sus colmenas y tocar el banjo en una banda de música folk integrada por amigos y vecinos.

"Conocía a esta gente. Me gustaba la forma en que se tenían cariño, la forma en que peleaban, en cómo se preocupaban por ellos. Me gustaba la manera en que usaban la música y el humor para sobrevivir", comentó el texano de 56 años.

"Amziah es un tipo que realmente, en el fondo, le da a la gente un sentido de pertenencia (...) No lo hice por eso, pero en retrospectiva pienso que es algo lindo de soltar al mundo y compartir con la gente", agregó.

"De armas tomar"

McConaughey se alejó de los platós de rodaje por decisión personal y para escribir su memoria Greenlights tras la comedia oscura de Guy Ritchie Los caballeros (2019).

The Rivals of Amziah King marcó su regreso a los sets, aunque su estreno ocurre un año después de "The Lost Bus", que fue filmada posteriormente.

En esta viñeta sureña, que se nutre de géneros como el policíaco, la comedia, el musical y el drama, la vida de King toma un nuevo propósito cuando se rencuentra con Kateri (Angelina LookingGlass), una joven que acogió años atrás junto a su fallecida esposa.

Con lecciones de vida aprendidas entre las abejas, cenas comunitarias y música, King no solo la inserta poco a poco en la comunidad, sino que además le cede su papel de líder.

Pronto la joven, de raíces indígenas, aprenderá que el mundo de la miel no es tan dulce como parece.

A LookingGlass el rol le cayó como anillo al dedo.

"Me identifico con Kateri en algunos aspectos. Ella tiene esta quietud que es, de alguna manera, su fortaleza", comentó la actriz debutante de 22 años.

"Mucha gente la subestimaría con solo mirarla. No esperarían las cosas que hace en esta película, y espero que la gente se identifique con eso, con ella, con ser esta mujer indígena realmente fuerte, esta persona que pasa un poco desapercibida pero que al final es de armas tomar".

Esta era la intención de Andrew Patterson, quien desarrolló el proyecto tras su aplaudida ópera prima The Vast of Night (2019).

Patterson quería centrar la cinta en torno a "una mujer indígena estadounidense que no se detendría ante nada".

"Ella simplemente usa su intelecto y su ingenio. Y me emocionaba poner ese tipo de personaje en el mundo. Esa fue, literalmente, la semilla de la idea que me hizo querer hacer (la película), y después llegó el personaje de Amziah", explicó Patterson a la AFP.

McConaughey no estaba en sus planes iniciales, dijo el realizador indie, quien también sumó a Kurt Russell a su enjambre.

"Soy apenas un tipo en Oklahoma escribiendo guiones, haciendo peliculitas. No había tenido chance de presentarle este proyecto", comentó Patterson cuyo camino terminó cruzándose con el del actor.

A punto de estrenar en los cines, el director emergente dice sentirse "agradecido" de poder producir películas originales, y de paso "honrado de traer a Matthew de vuelta al cine tras seis años y medio".

FUENTE: AFP

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