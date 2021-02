Animador Héctor Sandarti cuenta detalles sobre su secuestro

Héctor Sandarti fue víctima de secuestro en México.

Un día, en una librería, a pocas horas de un evento de trabajo, sintió que alguien lo apuntaba con una pistola.

"Volteo y lo que veo es la pistola de este tipo por debajo de la chamarra. Mi reacción fue levantar las manos", relató Héctor Sandarti.

A los minutos, el conductor estaba metido en un carro camino. "Me vendaron los ojos y me amarraron las manos (...) Esto aquí acabó. Me van a matar. Por mi mente pasó 'me van a aventar por un barranco'", recordó. No fue así, ya que aunque nadie lo pudiera imaginar tuvo una conversación amigable con uno de sus secuestradores.

Por último, recurrió a Dios. "Hablé con él y le dije, 'señor aquí estoy y aquí me tienes, estoy en tus manos. No sé qué propósito tenga esto, lo que sé es que esto va a salir bien'. En ese momento sentí la paz que solo Dios te puede dar", agregó Héctor Sandarti.

Después de eso, el animador se quedó dormido y le tocó hablar con el jefe de los secuestradores, a quien le aclaró que su situación económica y la de su familia no era muy cómoda.

En el podcast, Héctor Sandarti también precisó la reacción de sus opresores, la negociación de su entrega y posterior liberación.

Asimismo, el animador habló su recuperación psicológica. "Les perdoné (...) No los juzgo, lo único que hoy deseo es perdonarlos porque deseo liberarlos, dejarlos ir y que no marquen el resto de mi vida", finalizó.