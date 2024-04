Anitta devela las fechas de su gira "Baile Funk Experience 2024"

Se desconoce si más adelante la artista anunciará presentaciones en su natal Brasil.

Mientras que por Europa, la exponente urbana también se encontrará con sus seguidores en Holanda, Francia, Reino Unido y España.

La venta de boletos general en América Latina estarán disponibles el 11 de abril, a partir de las 10:00 am; en Europa y Estados Unidos desde el 12 de abril a las 10:00 am. No obstante, habrá una preventa para Norteamérica a partir de este martes 9 de abril en Citi y Verizon, informó Billboard.

El tour Baile Funk Experience sigue al lanzamiento de su álbum Funk Generation, el cual verá luz el 26 de abril con Republic Records/Universal Music Latin Entertainment. Este proyecto es la continuación del EP lanzado en 2023 titulado Funk Generation: A Favela Love Story.

Fechas de la gira

A continuación, las fechas de la gira de Anitta:

Mayo 18 — Ciudad de México, MX

Mayo 21 — Los Ángeles, CA

Mayo 23 — Miami Beach, FL

Mayo 26 — Orlando, FL

Mayo 28 — Boston, MA

Mayo 29 — Toronto, ON

Junio 1 — Chicago, IL

Junio 2 — Nueva York, NY

Junio 7 — Bogotá, Colombia

Junio 9 — Lima, Perú

Junio 14 — Santiago, Chile

Junio 16 — Buenos Aires, Argentina

Junio 25 — Berlín, Alemania

Junio 26 — Ámsterdam, Holanda

Junio 28 — Londres, Reino Unido

Junio 29 — París, Francia

Julio 1 — Ibiza, España

Julio 3 — Madrid, España

Julio 4 — Barcelona, España

Julio 7 — Milán, Italia

Julio 8 — Ibiza, España