Fiscalía sostiene que Alec Baldwin comprometió la seguridad en el set de "Rust"

Alec Baldwin acude a la gala por el 50 aniversario de NYU Tisch School en el Frederick P. Rose Hall de Jazz at Lincoln Center, el 4 de abril de 2016, en Nueva York.

El protagonista y coproductor de la película de vaqueros habría atosigado a la armera Hannah Gutierrez y al equipo para que se trabajara más rápido en el plató en Nuevo México, dijo la fiscal Kari Morrissey en una detallada relación de las investigaciones y el manejo judicial del caso.

"El implacable apuro del Sr. Baldwin con el equipo en el set de rodaje comprometió de forma rutinaria la seguridad", dijo Morrissey.

"Adicionalmente (...), el Sr. Baldwin gritaba y maldecía con frecuencia tanto a él como al equipo por ninguna razón en particular", añadió. "Ver la conducta del Sr. Baldwin en el set de Rust es ver a un hombre que no controla en absoluto sus propias emociones y no tiene ninguna preocupación por cómo su conducta afecta a quienes le rodean", explicó la fiscal.

Condenas en caso Rust

Gutierrez, quien tenía 24 años cuando fue contratada por Rust para supervisar las armas de la producción, fue declarada culpable de homicidio involuntario en marzo y debe ser sentenciada la semana que viene.

Morrissey cuestionó la contratación de la joven armera dada su corta trayectoria. "Muchos de los miembros del equipo de Rust inmediatamente notaron que la Sra. Gutierrez era inexperta y estaba abrumada", dijo.

"La combinación de la negligencia e inexperiencia de Hannah Gutierrez y la falta de preocupación de Baldwin por la seguridad alrededor de él se probaría mortal para Halyna Hutchins".

Morrissey presentó el documento como respuesta a la defensa de Baldwin, que pidió retirar la acusación el mes pasado, alegando abusos judiciales.

Rust-afp.jpg Una imagen de un videoclip de Rust reproducido en la corte muestra al actor Alec Baldwin durante el juicio por homicidio involuntario de Hannah Gutiérrez-Reed en el Tribunal del Primer Distrito Judicial en Santa Fe, Nuevo México, el 29 de febrero de 2024. AFP/Gabriela Campos

La fiscal no sólo señala directamente a Baldwin por disparar el revólver Colt .45 que cegó la vida de Hutchins y por ser indiferente en el set, sino por dar versiones contradictorias sobre la tragedia en entrevistas. Acusa, además, a su equipo de ocho abogados por mentiras y manipulación, así como de ataques personales contra los fiscales a cargo del caso.

Baldwin, quien niega haber apretado el gatillo y se declara no culpable, arriesga hasta una pena de 18 meses de cárcel de ser responsabilizado por homicidio involuntario.

El actor, quien está libre bajo fianza, llegó a un acuerdo judicial con el viudo de Hutchins, y terminó el rodaje de Rust el año pasado en Montana.

FUENTE: AFP