Aniversario 75 del Festival de Cannes: Así lucen los famosos

El actor venezolano y miembro del jurado de Un Certain Regard Edgar Ramírez y la actriz, directora y presidenta del jurado de Un Certain Regard Valeria Golino llegan para la proyección de la película The Innocent (L'Innocent) durante la 75ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 24 de mayo de 2022.