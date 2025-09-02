Anna Wintour nombra a Chloe Malle como su sucesora en Vogue

Chloe Malle llega a la Gala del Met 2024 en el Museo Metropolitano de Arte el 6 de mayo de 2024 en Nueva York.

MIAMI.- Tras meses de silencio respecto a quién sucedería a Anna Wintour como editora en jefe de Vogue, se ha develado que la famosa periodista de moda ya designó a una figura para el codiciado cargo que ocupó durante casi 40 años. Se trata de Chloe Malle, quien actualmente es editora de la web de la revista.

El anuncio se realizó en la web de Vogue este 2 de septiembre.

Malle, hija de la actriz Candice Bergen y el fallecido director de cine francés Louis Malle, también es una de las copresentadoras del podcast de la revista The Run-Through with Vogue, junto con Chioma Nnadi, jefa de Contenido Editorial para British Vogue.

Ahora, como jefa de Contenido Editorial de Vogue US, Malle se encargará de la gestión de Vogue, en su versión impresa y digital. No obstante, seguirá rindiendo cuentas a Wintour, quien se mantiene como directora editorial global de Vogue.

Aunque Wintour anunció en junio que se desprendería de sus funciones como editora en jefe, mantiene su posición como directora global de Contenido de la editorial de revistas internacional Condé Nast, supervisando las marcas GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Bon Appétit y Teen Vogue.

Selección

La vacante para el prestigioso cargo fue publicado en Linkedin, y durante semanas se rumoró en redes sociales algunos de los nombres que podrían estar en la mira de Wintour, entre esos Eva Chen, directora de Asociaciones de Moda en Instagram. La ejecutiva trabajó con Wintour en Teen Vogue y Lucky.

También se habló de Sara Moonves, quien trabajó en Vogue y es la primera editora jefa femenina de W; y Nicole Phelps, quien encabeza Vogue Runway y Vogue Business y mantiene un cargo de directora global.

No obstante fue Malle la seleccionada.

La ejecutiva, de 39 años, estudió Literatura Comparada en la Universidad de Brown. Luego de obtener su licenciatura, incursionó como redactora inmobiliaria del New York Observer. Llegó a Vogue en 2011 para asumir el cargo de editora social. Malle escribía sobre eventos sociales, bodas y fiestas de celebridades. Y en 2016, fue ascendida a editora colaboradora de la revista.

En 2023, Chloe Malle fue nombrada editora de Vogue.com.

“La moda y los medios están evolucionando a una velocidad vertiginosa, y estoy muy emocionada —y asombrada— de ser parte de eso. También me siento increíblemente afortunada de tener todavía a Anna a unos pasos, como mi mentora”, manifestó Malle en el comunicado emitido por la revista.

Por su parte, Wintour manifestó que la revista debe mantenerse como un referente en una sociedad de constantes cambios.

“En un momento de cambio tanto dentro como fuera de la moda, Vogue debe seguir siendo tanto el referente como el líder que rompe fronteras. Chloe ha demostrado en muchas ocasiones que puede encontrar el equilibrio entre la larga y singular historia de American Vogue y su futuro en la vanguardia de lo nuevo. Estoy muy emocionada de seguir trabajando con ella, como su mentora, pero también como su alumna, mientras nos guía a nosotros y a nuestra audiencia hacia lugares donde nunca hemos estado”.

El lunes 1 de septiembre, Lauren Sherman aseveró que Malle sería la sucesora de Anna, señalando que era la elección más razonable para Vogue US.

“Wintour no busca provocar. Busca soluciones, y Malle es el camino de menor resistencia”, escribió la periodista de moda.