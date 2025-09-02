martes 2  de  septiembre 2025
Sergio Ramos presenta "Cibeles", un homenaje musical al Real Madrid

El título de la canción hace referencia a la Fuente de Cibeles, símbolo de las celebraciones madridistas, evocando un recuerdo sonoro impregnado de nostalgia y emoción

El futbolista español Sergio Ramos.

El futbolista español Sergio Ramos. 

Cortesía/Malabar Sound
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El futbolista Sergio Ramos sorprendió a sus seguidores al lanzar Cibeles, una íntima y autobiográfica pieza musical que dedica al club merengue del que fue parte por 16 años, ganando 22 títulos —incluyendo cuatro Champions League, cinco Ligas, dos Copas del Rey, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de España— el Real Madrid.

Aunque Ramos había participado en colaboraciones musicales, es con Cibeles que debuta oficialmente como solista. El tema es un homenaje al club que lideró, a los fanáticos y a los recuerdos dicho capítulo de su carrera carrera.

El título de la canción hace referencia a la Fuente de Cibeles, símbolo de las celebraciones madridistas, evocando un recuerdo sonoro impregnado de nostalgia y emoción.

“Hace 20 años empezó un sueño que cambió mi vida para siempre. El fútbol me enseñó a luchar, la música me recuerda quién soy. Esta canción es mi manera de dar gracias y de seguir escribiendo mi historia”, dijo Sergio Ramos en un comunicado de prensa.

Composición

La canción fue creada de la mano del compositor y productor colombiano Ovy on the Drums y el productor madrileño Yeray Music, y lanzada bajo el sello discográfico RIMAS (mismo que representa a Bad Bunny, Eladio Carrion, Mora). Además, se estrenó junto a un videoclip dirigido y producido por Little Spain, colectivo creativo galardonado del que forma parte C. Tangana.

El lanzamiento coincide con el 20º aniversario del fichaje de Sergio Ramos por el Real Madrid, el 31 de agosto de 2005, convirtiéndolo en un gesto simbólico y cargado de memoria.

La conexión de Sergio Ramos con la música no es algo nuevo. El defensa siempre ha sido abierto al respecto y dio sus primeros pasos en el arte con el tema A quién le voy a contar mis penas junto a Canelita, y posteriormente logró participar en colaboraciones con Niña Pastori, De Marco Flamenco y Los Yakis.

