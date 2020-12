Año 2021: Predicciones de Bis La Médium

Disputa presidencial

Consultada sobre el supuesto restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba tras el nombramiento de Joe Biden como presidente electo, la médium declaró:

“Biden tendrá graves problemas legales y vienen muchas acusaciones fuertes contra él. Mis cartas dicen que su partido y su gobierno no tendrán ningún efecto en lo que a Cuba y sus alrededores se refiere. Mis espíritus dicen que hubo fraude electoral en Estados Unidos. Y eso se va a demostrar en los tribunales y con testigos. Cuando miré las cartas el pasado 3 noviembre, se hablaba de elecciones fraudulentas y de robo, y actualmente mis ángeles repiten que no tendremos solución a esto por ahora”, dijo la médium, quien afirmó que Biden padece de muchos problemas de salud.

“Su demencia y su olvido hacia las cosas lo afectarán aún más durante el año 2021. Las cartas no me hablan bien de Joe Biden. La economía caerá aún más este próximo año bajo su mandato. Los negocios cerrarán y el comercio se verá fuertemente afectado”.

“Por otra parte y referente a Cuba, en el 2021 el Movimiento San Isidro por desgracia no prosigue, se trunca y se marchita, porque para que eso siga tendría que haber un solo líder, no todos queriendo ser una cabeza. Mis cartas y mis espíritus me dicen que este movimiento decaerá, sin embargo, vienen grandes cambios, y aún más personas se van a agrupar en Cuba y van a salir a la calle a reclamar sus derechos”, dijo Camero.

Devenir de la pandemia

“Entramos en el año 2021 con muchos problemas de la mente y emocionales. Será un año azotado por depresiones, y se aproxima una fuerte disputa entre dos partidos encontrados, y un devenir de ese conflicto que no llega a buen puerto. No me gusta hablar de guerra, pero se viene mucha confrontación en EEUU”, dijo.

“Por otra parte, la pandemia se mantiene el año próximo, crece aún más, sobre todo, a finales de enero y principios de febrero. Hay que estar preparados para eso”.

Futuro de Venezuela

“En el futuro de Venezuela me aparece una mujer muy fuerte, valiente y aguerrida que vive allí. Ella no debe salir de su país y jamás debe dejar atrás sus raíces. Es posible que ella sea una líder que movilice masas e impulse a la oposición, pero este país seguirá sufriendo el mismo yugo que lo oprime”.

“En el mes de marzo es posible que se desate un gran problema que tiene que ver con la salud del pueblo venezolano. Mis cartas me dicen que nuevamente surgen manifestaciones y por desgracia habrá más muertos en este país”, dijo Camero, quien además vaticinó que en el campo de este país sudamericano se está forjando un movimiento que posiblemente ayude a construir una Venezuela nueva y libre.

Fenómenos climáticos

Consultada sobre lo que puede pasar en materia ambiental en EEUU y América Latina, Bis La Médium aseguró que viene un año 2021 muy azotado por la madre naturaleza.

“Los meses de agosto y septiembre serán difíciles. Perú sufrirá muchísimo, viene posiblemente un sismo de grandes proporciones para este país andino. En EEUU veo inundaciones en algunas ciudades, probablemente se trate de huracanes, y en Los Angeles veo sequía e incendios nuevamente, esto ocurrirá posiblemente en julio”.

Recomendaciones para que todo fluya bien el 2021

“En muy importante tener una bóveda espiritual con nosotros. La bóveda se basa en una mesita con una manta blanca sobre ella y 7 vasos. Siempre el vaso que está ubicado en el centro es dedicado al Santísimo, ya que sin Dios no somos nada”.

“Quienes ya tienen su bóveda, la última semana de diciembre, idealmente el viernes, cojan toda el agua de los vasos y báñense con ella. Le van a poner albahaca, ya que esta planta combate las malas energías que recibimos durante todo el transcurso del año. La bóveda es para conectarnos con nuestros guías”.

“También es importante cerrar todos los huecos abiertos que pueda haber en nuestro hogar antes que finalice el año, ya que por esos espacios pueden entrar fenómenos. Por otra parte, si no quieren que entren espíritus negativos a la casa, no dejen nunca sin fregar sus platos y siempre mantenga limpia su cocina”, finalizó.

Si desea saber más acerca de Bis La Médium, visite su perfil en Instagram @bislamedium.