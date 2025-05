"Another Simple Favor" nos transporta a un Capri lleno de glamour y asesinatos

MIAMI.- Ya está en Prime Video una de las películas más esperadas de esta temporada: Another Simple Favor. Secuela de A Simple Favor (2018), esta entrega viene con todos los elementos que nos cautivaron de su predecesora (asesinatos, moda, sensualidad, humor negro y muchas vueltas de tuerca), pero en un contexto completamente diferente: una boda en Capri. Ambientada 5 años después de la primera película , Another Simple Favor nos presenta a una Stephanie (Anna Kendrick) mucho más madura. Lejos de ser una madre dedicada al hogar 24/7 con un webshow de cocina, ahora es una suerte de youtuber detective que busca resolver crímenes inconclusos. La historia comienza cuando Emily (Blake Lively) se aparece en el bautizo del primer libro de Stephanie (donde narra los eventos de A Simple Favor) para invitarla a su boda en Capri. Una propuesta que, contra todo pronóstico, Stephanie no podrá declinar, sumergiéndola en un espiral de muertes, planes macabros, situaciones absurdas y perversas que superan con creces lo que vivió 5 años atrás.

on una amplia trayectoria como actor, productor y director, Feig es el responsable de la primera entrega y de títulos icónicos de la comedia contemporánea como Bridesmaids, The Heat, Spy, Ghostbusters y Last Christmas (además de dirigir varios episodios de series como The Office, 30 Rock, Parks and Recreation y Arrested Development). Él nos contó cómo fue el proceso de desarrollar esta secuela, los retos de rodar en Capri, los aportes de Anna Kendrick y Blake Lively a sus respectivos personajes, además de responder una de las preguntas que todos nos hacemos: ¿volverán Emily y Stephanie en una secuela?.