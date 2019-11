"Ant-Man 3" llegará en 2022 bajo la dirección de Peyton Reed

Aunque no ha habido confirmación oficial, también se espera que Evangeline Lilly, quien dio vida a La Avispa en la anterior entrega, esté también en el filme.

Según Charles Murphy, quien cuenta con una amplia experiencia a la hora de filtrar exclusivas de Marvel, la producción de la película comenzará tan pronto como Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder acaben su fase de filmación. Según Murphy, esto podría ocurrir en los próximos meses.

Las teorías apuntan a que la tercera entrega de la saga profundizará sobre el Mundo Cuántico y las imprevisibles posibilidades y amenazas que este proporcionará a los protagonistas.