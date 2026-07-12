domingo 12  de  julio 2026
MÚSICA

Anthony Hopkins lanza el álbum "Life is a Dream" junto a Gustavo Dudamel

La disquera informó que el primer sencillo del álbum, Bracken Road, es una obra de piano y orquesta que se inspira la infancia de Hopkins

En esta foto de archivo tomada el 18 de noviembre de 2019, el actor galés Anthony Hopkins asiste a la proyección de gala del AFI FEST de The Two Popes en el TCL Chinese Theatre de Hollywood.&nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 18 de noviembre de 2019, el actor galés Anthony Hopkins asiste a la proyección de gala del AFI FEST de "The Two Popes" en el TCL Chinese Theatre de Hollywood. 

AFP/Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Life is a Dream, el segundo disco de música clásica de Anthony Hopkins, llega este verano. Bajo el sello de Decca Classics, interpretado por la Philharmonia Orchestra de Londres y con la dirección de Gustavo Dudamel, el álbum está integrado por una colección de obras orquestales compuestas por el actor.

“La música fue mi primer deseo, mi primera aspiración”, dijo el intérprete en un comunicado del sello Decca Records.

Lee además
El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por LA MuDANZA durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Tribunal falla a favor de la exnovia de Bad Bunny en demanda por uso de su voz
La cantante Diveana.
MÚSICA

Diveana dedica "Llevo" a Venezuela como un mensaje de solidaridad

La disquera informó que el primer sencillo del álbum, Bracken Road, es una obra de piano y orquesta que se inspira la infancia de Hopkins en Margam, en el sur de Gales.

Proyecto

El álbum no es más que una muestra de la pasión que Hopkins ha tenido por la música desde temprana edad. A los cuatro años aprendió a tocar piano y compuso piezas para obras de teatro locales en la década de 1950, durante su adolescencia. “He estado componiendo música toda mi vida. Algunas de estas piezas han vivido conmigo durante décadas y todavía me encuentro volviendo a ellas”.

Sobre el trabajo con Dudamel, el intérprete dedicó unas poderosas palabras al director venezolano.

“Expreso mi más profundo agradecimiento y respeto al maestro Gustavo Dudamel, cuya maestría artística es parte integral de este viaje musical. Con la elegante precisión de su batuta, transformó cada nota dotándola de un significado profundo e indeleble, creando un paisaje pictórico que invita al oyente a sentir e imaginar algo profundamente personal”.

La obra llega el 21 de agosto a todas las plataformas.

Temas
Te puede interesar

Ha*Ash presenta el sencillo "¿Qué le pongo?"

Régimen cubano traslada de prisión al rapero disidente Maykel Osorbo

Erfurt: joya medieval de Alemania

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El centrocampista Jude Bellingham, de Inglaterra, se toma una selfie tras la victoria de su selección ante Noruega en un partido del Mundial, el 11 de julio de 2026.
FÚTBOL

Bellingham envía a Inglaterra a semifinales del Mundial con un doblete

El senador estadounidense Lindsey Graham habla durante una conferencia de prensa sobre las relaciones entre Israel y Estados Unidos tras una reunión con funcionarios libaneses, en Tel Aviv (Israel), el 28 de agosto de 2025 (reeditada el 12 de julio de 2026). 
OBITUARIO

Trump lamenta la muerte del senador Lindsey Graham: "Un auténtico Patriota"

Un colegio electoral en Miami-Dade.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade, epicentro de un ciclo electoral histórico en Florida

El irlandés Conor McGregor reacciona luego de sufrir una lesión en una de sus piernas durante un combate ante el hawaiano Max Holloway en UFC 329, el 11 de julio de 2026.
DEPORTES

Conor McGregor pierde en su regreso a la UFC en un desenlace decepcionante

El atacante Lionel Messi, de Argentina, cobra un tiro de esquina en un partido del Mundial ante Suiza, el 11 de julio de 2026.
FÚTBOL

Lionel Messi reconoce que "el partido contra Inglaterra es especial"

Te puede interesar

Un colegio electoral en Miami-Dade.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade, epicentro de un ciclo electoral histórico en Florida

Por Daniel Castropé
El senador estadounidense Lindsey Graham habla durante una conferencia de prensa sobre las relaciones entre Israel y Estados Unidos tras una reunión con funcionarios libaneses, en Tel Aviv (Israel), el 28 de agosto de 2025 (reeditada el 12 de julio de 2026). 
OBITUARIO

Trump lamenta la muerte del senador Lindsey Graham: "Un auténtico Patriota"

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade. 
MAYOR VIGILANCIA

Florida endurece control sobre empresas que negocian con Cuba

Lanzamiento de un misil Tomahawk en nueva ola de ataques de Estados Unidos contra Irán
Guerra contra Irán

Reserva Federal entre el muro de contención y la urgencia de cambios

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos 
POLÍTICA

Colombia: El país vive un proceso de transición inédito