Anthony Hopkins lanza el álbum "Life is a Dream" junto a Gustavo Dudamel

En esta foto de archivo tomada el 18 de noviembre de 2019, el actor galés Anthony Hopkins asiste a la proyección de gala del AFI FEST de "The Two Popes" en el TCL Chinese Theatre de Hollywood.

MIAMI.- Life is a Dream, el segundo disco de música clásica de Anthony Hopkins , llega este verano. Bajo el sello de Decca Classics, interpretado por la Philharmonia Orchestra de Londres y con la dirección de Gustavo Dudamel , el álbum está integrado por una colección de obras orquestales compuestas por el actor.

“La música fue mi primer deseo, mi primera aspiración”, dijo el intérprete en un comunicado del sello Decca Records.

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La disquera informó que el primer sencillo del álbum, Bracken Road, es una obra de piano y orquesta que se inspira la infancia de Hopkins en Margam, en el sur de Gales.

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Proyecto

El álbum no es más que una muestra de la pasión que Hopkins ha tenido por la música desde temprana edad. A los cuatro años aprendió a tocar piano y compuso piezas para obras de teatro locales en la década de 1950, durante su adolescencia. “He estado componiendo música toda mi vida. Algunas de estas piezas han vivido conmigo durante décadas y todavía me encuentro volviendo a ellas”.

Sobre el trabajo con Dudamel, el intérprete dedicó unas poderosas palabras al director venezolano.

“Expreso mi más profundo agradecimiento y respeto al maestro Gustavo Dudamel, cuya maestría artística es parte integral de este viaje musical. Con la elegante precisión de su batuta, transformó cada nota dotándola de un significado profundo e indeleble, creando un paisaje pictórico que invita al oyente a sentir e imaginar algo profundamente personal”.

La obra llega el 21 de agosto a todas las plataformas.