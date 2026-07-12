Diveana dedica "Llevo" a Venezuela como un mensaje de solidaridad

MÚSICA.- En momentos donde la unión y la resiliencia definen el sentir de todo un país, la reconocida artista Diveana, levanta su voz para enviar un abrazo de fortaleza a sus hermanos venezolanos.

Ante los difíciles acontecimientos que atraviesan muchas familias tras el fuerte sismo registrado el pasado 24 de junio, la intérprete ha decidido dedicar su sensible tema musical Llevo como un bálsamo de esperanza y un recordatorio de la inquebrantable calidad humana de su gente.

Más allá de los escenarios, Diveana ha asumido un rol activo frente a la adversidad. A través de sus redes sociales, la artista ha puesto su plataforma de Instagram al servicio de la comunidad, convirtiéndola en un canal para visibilizar las necesidades urgentes, difundir soluciones y sumarse activamente a las jornadas de recolección de alimentos, vestimenta e insumos básicos destinados a las familias que hoy se encuentran en refugios.

La canción

Llevo no es solo una canción; es una profunda oración hecha música. En esta pieza, Diveana despliega su fe al creador para pedir por el bienestar de su amada nación. Su propuesta visual rinde un emotivo homenaje al país, rescatando los colores de la bandera nacional como símbolo de orgullo y pertenencia. El tema resalta cómo, incluso en los escenarios más complejos, el venezolano saca a relucir una solidaridad ejemplar, transformando el dolor individual en un propósito colectivo para ayudar al prójimo.

Conmovida por la situación de vulnerabilidad que viven miles de compatriotas, la artista compartió un mensaje desde el fondo de su corazón:

"Hay momentos en los que la distancia desaparece y el corazón regresa a casa. Hoy, todos los que llevamos a Venezuela en el alma sentimos el mismo nudo en la garganta. Nos unimos en oración por quienes vivieron este difícil momento, por las familias afectadas, por quienes perdieron la tranquilidad y por quienes hoy trabajan sin descanso para ayudar", expresó la cantante.

Para Diveana, la identidad nacional se manifiesta con mayor fuerza en la adversidad: "Ser venezolano también es esto: levantarnos juntos, abrazarnos en la distancia y recordar que, incluso después de los días más difíciles, siempre encontramos la fuerza para seguir adelante. Hoy más que nunca, llevo a Venezuela en mi corazón".

Con este homenaje a su país y sus esfuerzos benéficos, la artista reafirma que la música tiene el poder de sanar, unir y reconstruir, invitando a todos los ciudadanos, dentro y fuera de las fronteras, a tender una mano amiga a quienes hoy más lo necesitan.