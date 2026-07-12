Régimen cubano traslada de prisión al rapero disidente Maykel Osorbo

En esta foto familiar publicada el 24 de junio de 2022, el artista y disidente cubano Maykel Osorbo posa para una fotografía.

LA HABANA.- El r apero disidente Maykel Osorbo fue trasladado este viernes de la prisión en Cuba donde cumple una condena de nueve años a otra cárcel, en vísperas del quinto aniversario de las históricas manifestaciones de julio de 2021, anunció una activista cercana al detenido.

Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo), de 42 años y coautor del tema contestatario Patria y Vida , y el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, ambos declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional, fueron condenados en 2022 a nueve y cinco años de prisión, respectivamente.

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Castillo Pérez, detenido en mayo de 2021, fue condenado por los delitos de desacato y atentado. Otero Alcántara, aprehendido cuando intentaba sumarse a las protestas del 11 de julio de 2021, fue sancionado por ultraje a los símbolos patrios debido a un performance en el que se cubrió con la bandera cubana cuando estaba en el baño, desacato y desórdenes públicos.

Traslados

Otero Alcántara, de 38 años, también fue trasladado el martes de prisión a una dependencia de la seguridad del Estado cubano, tres días antes de cumplir su condena. Desde ese lugar, se comunicó por teléfono con la activista Anamelys Ramos y le dijo que estaba "bien".

Después de haber anunciado que Maykel Osorbo había sido trasladado de la prisión de Kilo 8 en Pinar de Río (oeste), esta profesora de arte exiliada en Estados Unidos, explicó que el rapero fue llevado a otro centro penitenciario situado a unos 40 km de La Habana.

"En el día de hoy Maykel Castillo Pérez ha sido trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa", precisó Ramos, que es amiga de ambos artistas.

Subrayó que su familia se enteró de la noticia "gracias a un preso solidario" y que "ya se ha confirmado el traslado, pues el propio Maykel llamó" por teléfono.

Movimiento San Isidro

Ambos disidentes son fundadores del contestatario Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas e intelectuales creado en La Habana en 2018.

Este movimiento inspiró una manifestación sin precedentes de 300 artistas frente al Ministerio de Cultura para exigir libertad de expresión.

Este plantón es considerado el preludio de las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, cuyo quinto aniversario se cumplirá el sábado.

Durante estas manifestaciones miles de cubanos salieron a las calles al grito de "libertad" y "tenemos hambre", lo que derivó en cientos de condenas.

Estos movimientos de disidentes presos ocurren en medio de fuertes presiones de Washington, que desde enero aplica un bloqueo petrolero que está asfixiando a la economía cubana y que ha pedido a La Habana la liberación de presos políticos.

El martes, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, exhibió en una sesión de la Asamblea General fotografías de ambos artistas disidentes junto a otros presos políticos y denunció la falta de libertades en Cuba.

FUENTE: AFP