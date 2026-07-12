domingo 12  de  julio 2026
MÚSICA

Ha*Ash presenta el sencillo "¿Qué le pongo?"

A través de una letra, el sencillo captura la contradicción entre querer cerrar un ciclo y sentir que aún quedan asuntos por resolver

Ha*Ash.&nbsp;

Ha*Ash. 

Cortesía/11:11 PR News
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Ha*Ash estrenó el sencillo ¿Qué le pongo?, una pieza con la que el dueto revela el universo sonoro de su próximo álbum, un proyecto que irá descubriéndose a través de nuevos lanzamientos en los próximos meses.

La canción retrata uno de los dilemas más universales de las relaciones modernas: recibir un mensaje de esa persona que parecía haber quedado en el pasado y debatirse entre responder, ignorarlo o intentar ocultar que aquella relación aún le eriza la piel.

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Con una narrativa honesta, cercana y profundamente identificable, Ha*Ash transforma esa conversación interna en una canción que conecta con cualquiera que haya dudado frente a la pantalla antes de contestar un mensaje.

A través de una letra que equilibra vulnerabilidad, nostalgia y fortaleza, el sencillo captura la contradicción entre querer cerrar un ciclo y sentir que aún quedan asuntos por resolver con esa persona que todavía le provoca sentimientos encontrados.

Frases como "¿Qué le pongo para que no piense que sigo extrañándolo?" reflejan el conflicto emocional que da vida a una historia tan cotidiana como universal.

Producción

Musicalmente, el sencillo mantiene la esencia que ha convertido a Ha*Ash en uno de los dúos más importantes del pop en español: melodías memorables, una interpretación cargada de emoción y una composición que invita al público a hacer suya la canción desde la primera escucha.

La guitarra acústica y sus toques de slide envuelven una balada nostálgica y melódica que conecta con los sentimientos más profundos. Unas trompetas de marcado aire ranchero le imprimen un sello mexicano que dialoga con la raíz country de la canción.

El sencillo viene acompañado de un evocador videoclip que muestra al dueto en su faceta más histriónica, manejando una vistosa camioneta clásica, mientras contemplan un atardecer.

La pieza se encuentra disponible en todas las plataformas musicales.

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