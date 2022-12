"Anti-Hero", de Taylor Swift, bate récord de escucha en EEUU

Según Billboard, Anti-Hero pasó del puesto número dos al uno en la encuesta de canciones de radio en todos los formatos con 79,4 millones de impresiones de audiencia en el aire (un 3% más) del 16 al 22 de diciembre.

Es así como Taylor Swift obtiene su séptimo liderazgo en la lista semanal de Radio Songs, empatando a Maroon 5, Katy Perry y Usher. "Rihanna lidera con 13, seguida de Mariah Carey, con 11; y Bruno Mars, con nueve", destacó la revista.

Aquí, un resumen de las siete canciones de radio número uno de Swift:

You Belong With Me, en 2009.

I Knew You Were Trouble, en 2013.

Shake It Off, en 2014.

Blank Space, en 2014 y 2015.

Bad Blood con Kendrick Lamar, en 2015.

Wildest Dreams, en 2015.

Anti-Hero, en 2022.

Pero este no ha sido el único récord que ha logrado Taylor Swif durante este año: el pasado 21 de octubre lazó su muy esperado Midnights, producción discográfica que llegó a la cima de la lista de álbumes principales de Billboard, en la mejor semana para un lanzamiento desde el disco 25, de la cantante Adele, en 2015.

La salida del décimo álbum de estudio de la intérprete de 33 años provocó un colapso de Spotify durante horas, y aún así Midnights estableció un récord como el disco más reproducido en un día, según la plataforma.

"Los 13 temas del álbum cuentan la historia de 13 noches de insomnio a lo largo de mi vida", dijo Swift. "Reunidos, forman una imagen completa de la intensidad de esa hora desconcertante y loca".

Con Midnights, la cantautora estadounidense regresó al pop al evocar algunos de sus primeros éxitos después de dos álbumes pandémicos, Folklore y Evermore, más inclinados al folk. Reseñó AFP.