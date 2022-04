¿Anuel AA reacciona a presentación de Karol G en Coachella?

"Si no me busca es porque no hace falta", expresó la antioqueña antes de llamar a Becky G a la tarima. Tras ello, ambas interpretaron Mamiii.

"No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más", dice parte de la canción.

Con esta participación, Anuel AA se dirigió a sus redes sociales para expresar un mensaje que -probablemente- sería su respuesta a Karol G.

"Y eso que dicen que supuestamente soy yo el que estoy estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes. Yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda que a mí sin cojones me tiene", dijo el puertorriqueño, de acuerdo a capturas publicadas en Instagram.

"Y ya... esa es la única reacción mía que van a tener. Piensen lo que sea que quieran pesar y lo que sea que los estén haciendo pensar", sentenció el rapero de 29 años.

Hace un año, Anuel AA confirmó el fin de su relación sentimental con Karol G. Actualmente, el artista es pareja de la bailarina y cantante dominicana Yailin "La más viral".