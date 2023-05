Anuel AA se muestra en la cama con Karol G

"¿Anuel no supera a Karol G?. El cantante se graba durmiendo con una camiseta de su ex", publicó hoy el matutino de Telemundo en su cuenta de Instagram.

En el video se ve al intérprete de Más rica que ayer y Adicto acostado en una cama cubierto por un edredón blanco, mientras que en la parte derecha sale una camiseta del mismo color de las sábanas en la que se ve un dibujo de Karol G con su más reciente estilo: cabello largo rojo.

Asimismo, se ven par de corazones: uno tatuado en el brazo izquierdo de la cantante y otro en la parte superior derecha de la camiseta. "Strip Love Tour", es la frase que acompaña el diseño de la camisa.

El pasado 3 de abril Anuel AA trajo a colación nuevamente a Karol G. En su cuenta de Instagram negó alguna infidelidad hacia la colombiana y su otra expareja Yailin La Más Viral.

"No puedo, ni dejaré ninguna hija abandonada, nunca. No importa las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún", expresó en la red social, al hacer referencia a la hija que tuvo fruto de su corto romance con Melissa Vallecilla.

"Más, aún, desde que vi a Catta por primera vez. Ese amor que conocí con Cattleya (hija que tuvo con Yailin) me abrió los ojos a que tenía que estar presente; para mí, otra hija. No me importa lo que digan o lo que piensen de mí personas que no saben nada de lo que pasó en realidad; y si salió que es mía, pues es mía", agregó Anuel AA.

Tras ello, el intérprete de Tú no lo amas habló directamente acerca de las relaciones sentimentales que tuvo con Yailin La Más Viral y Karol G.

"Yo soy un hombre. Yo respetaba y respeto a mi expareja. Por la forma negativa con tanta maldad en la que salió diciendo que estuvo conmigo ocho, nueve, 10 meses en una relación, cuando yo no más la vi cuatro o cinco horas. Y no opiné nada hasta que dije que era una mentirosa en el Live (en vivo) porque solo fue una noche de sexo, como Aventura y Wisin & Yandel... y punto", detalló.

"Eso fue cuando yo no conocía a mi expareja; y no, no estaba con Karol tampoco. Ya casi un año entero soltero y dijo que llevaba conmigo nueve o 10 meses de novia o de mujer mía, cuando en realidad ocho meses llevaba yo con mi pareja actual en aquel entonces. Los tiempos nunca cruzaron como dijo...", finalizó Anuel AA.

Anuel-captura.jpeg Anuel AA asegura que no le fue infiel a Yailin y Karol G. Captura de pantalla/Instagram/@anuel

El artista puertorriqueño y la cantante colombiana anunciado su separación en abril de 2021 después de casi tres años de relación.

