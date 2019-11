Anuel AA se une a un gigante en una campaña "apocalíptica"

En la nueva campaña digital, que se desarrolla entre zombis, caos y ovnis, el gigante de la industria en zapatos deportivos Foot Locker, ha anunciado su octava "Week of Greatness" (semana de la grandeza), utilizando el slogan No Matter What (sin importar qué), en la que dan a conocer las nuevas tendencias en calzados para hombres, mujeres y niños.