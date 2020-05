Anuel AA y Karol G no desisten de casarse este año

Pero Anuel AA y Karol G, que habían anunciado los planes de boda el pasado año, no están dispuestos a esperar para darse el “sí” y convertirse en marido y mujer hasta que la muerte o, quién sabe qué, los separe.

La pareja, que dice estar más unida a raíz de la cuarentena, ha reiterado la intención de casarse este mismo año. Así lo confirmó el reguetonero puertorriqueño en una entrevista que concedió a la revista Billboard.

“Este año nos casamos, estamos esperando. Habíamos puesto un fecha pero con todo esto de la cuarentena cambiamos los planes porque no sabemos cuánto va a durar. Pero en nombre de Dios nos casamos este año. Estamos locos por casarnos”, dijo el cantante.

Los artistas se comprometieron el año pasado y desde entonces planifican la ceremonia para la cual aun no ha fecha, pero podría realizarse a fines del 2020. El intérprete también reveló que la relación se ha solidificado en tiempos de confinamiento.

Embed View this post on Instagram Mood La Cuarentena nos tiene .................... A post shared by KAROL G (@karolg) on Mar 19, 2020 at 6:17pm PDT

“Ha sido súper bonito, súper bien. Uno se sigue conociendo más y más cada día. Nos seguimos enamorando más. Gracias a Dios hemos estado más tiempo juntos, porque a veces pasamos dos o tres días juntos y ella tiene que viajar a un país y yo a otro”, expresó sobre su novia, Karol G.

“Ella me ayudó a ser mejor ser humano. Me ha ayudado a ver la vida desde otro punto de vista. Siempre he valorado mi familia y ella me ha enseñado a valorarla aun más”, agregó.