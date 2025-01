Anuncian a Bad Bunny como copresentador en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

MIAMI.- Bad Bunny no espera para sumar hitos en este 2025. Y tras el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, Debí Tirar Más Fotos, el cantante puertorriqueño fue invitado al programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

El episodio con Bad Bunny se emitirá en vivo el lunes 13 de enero por NBC a las 11:35 p.m. (hora del este). Además se podrá ver a través del servicio de streaming Peacock el martes 14 de enero.

Bad Bunny Confirman participación de Bad Bunny en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Captura de pantalla/Instagram/@fallontonight

En 2019, el boricua participó en el programa de Fallon, siendo su primera entrevista para un programa de televisión de habla inglesa. Esta próxima presentación de Bad Bunny marcará su sexta aparición en el talk show.

Además, la última estrella en copresentar junto Jimmy Fallon fue Demi Lovato en 2022.

Álbum

El domingo 5 de enero, Bad Bunny estrenó su sexto álbum de estudio Debí Tirar Más Fotos, un proyecto que está compuesto por 17 sencillos dedicados a su natal Puerto Rico.

Billboard describe la pieza como: "una obra cautivadora que rinde homenaje a Puerto Rico repleta de estilos nativos y modernos, tanto estilística como temáticamente, y que abarca géneros como la jíbara, la plena, la salsa y el reguetón".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Benito Antonio (@badbunnypr)

Antes del lanzamiento, Benito Mertínez Ocasio (nombre de pila del intérprete) publicó un cortometraje homónimo como complemento del disco.

“Llevo años soñando con este álbum, soñando con varias canciones que verlas hechas realidad me llena de mucha alegría. Siempre he sido honesto con las personas que me siguen, cada vez les muestro más de mí porque y a su vez yo también me voy conociendo más. Este álbum es el resultado de experiencias vividas que me han llevado a conocerme mejor, incluso a conocer cuáles son los ritmos en los que más disfruto cantar y crear”, dijo en un comunicado de prensa.