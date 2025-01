Confirman que Zendaya y Tom Holland están comprometidos

"Hizo la pregunta entre Navidad y Año Nuevo... arrodillándose en un ambiente muy íntimo, en una de las casas familiares de Zendaya en Estados Unidos. Nos dijeron que Tom no hizo un gran espectáculo del compromiso (no fue una propuesta grande ni exagerada), sino que fue muy romántico e íntimo", reseñó el portal.

TMZ también señaló que su fuente enfatizó que la familia de la estrella no se encontraba en casa durante la propuesta, por lo que fue un momento especial para ambos.

Asimismo, un informante comentó a la revista People que todos los amigos y familiares de ambos actores sabían que querían dar un paso más en la relación. Incluso, la fuente señaló que en las últimas semanas Holland se había mostrado ansioso por la propuesta. Sin embargo, se desconocía cuándo haría la gran pregunta.

"Todos los que los rodean sabían que se iba a comprometer. Él siempre estuvo loco por ella. Siempre supo que ella era la indicada. Tienen algo muy especial".

Sobre los preparativos de la ceremonia, alegó que no están apurados y que esperan disfrutar del proceso. "Simplemente disfrutarán de las cosas por ahora y no se apresurarán a casarse. Ambos están ocupados con proyectos laborales", añadió a People.

El anillo

La llegada de Zendaya a la alfombra roja de los Globos de Oro fue una de las más esperadas. La actriz, una de las figuras jóvenes más prominentes de la industria, estaba nominada a mejor interpretación femenina en una película musical o de comedia por la película Challengers.

A su llegada al Beverly Hilton en Beverly Hills, California, Zendaya deslumbró con un vestido de satén naranja quemado hecho a medida por Louis Vuitton, tacones a juego y complementó con una gargantilla de diamantes de 48 quilates con una turmalina paraiba ovalada, un anillo de turmalina paraiba y pendientes de diamantes. Todos de la casa Bulgari.

El estilismo de Zendaya estuvo pensado por Law Roach, su leal colaborados.

Sin embargo, un detalle en las joyas que lució la actriz llamó la atención del público: llevó un segundo e impresionante anillo en el dedo anular de su mano izquierda.

"La sortija parece ser un anillo con diamantes de talla cojín de 5,02 ct engastados en una banda de oro blanco y amarillo de 18 quilates", reseñó la revista People.

La joya aparece en el portal web de la marca de joyería Jessica McCormack, específicamente en la sección de anillos de compromiso, según reportó People.

Medios de comunicación e internautas especularon inmediatamente sobre la razón de la sortija; sin embargo, por el lugar donde Zendaya lo llevaba, todos los rumores apuntan al posible compromiso con el actor Tom Holland, con quien mantiene una relación desde 2021.

Romance

Las estrellas han trabajado juntos desde 2017, cuando protagonizaron Spider-Man: Homecoming. No obstante, fue en Spider-Man: No Way Home que se vincularon sentimentalmente.

Recientemente, en una entrevista que concedió a Men's Health, el actor explicó que no posa junto a la estrella en las alfombras rojas por respeto: "No es mi momento, es su momento, y si vamos juntos, se trata de nosotros".

Los actores han mantenido su relación con discreción y fuera de los focos de Hollywood.

Hace poco se confirmó que Holland y Zendaya se unen al reparto de la adaptación cinematográfica de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan.